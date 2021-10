Пандемията като катализатор на дигитализацията в застрахователния сектор

Пандемията е изиграла ролята на катализатор по отношение на дигитализацията в застрахователния сектор и е дала тласък на нейното скоростно развитие, без да поставя в риск сигурността на потребителите. Около това мнение се обединиха експертите, които се включиха в дискусията FinTech&InsureTech от мултиплатформената поредица Tech 21 на Bloomberg TV Bulgaria.



Едни от водещите експерти в застрахователния и финтех сектора у нас коментираха как най-голямото предизвикателство от световна гледна точка – пандемията от коронавирус, е променило поведението на застрахователите и на техните потребители, както и как самият пазар се е справил с дигитализирането на услугите и гарантирането на тяхната сигурност. Модератор на специално събитие беше дългогодишният и уважаван финансов журналист Петър Илиев, който е част от екипа на сайта и предаването Money.bg по Bulgaria ON AIR.



„Първоначално се забелязваше ускорено развитие в сферата на плащанията, като сме свидетели, че голяма част от това развитие се дължеше на усилията на международните платежни системи Mastercard и Visa, които съвместно с местните играчи във финансовия пазар, предимно банките, работиха по въвеждане на безконтактни технологии“, коментира Димитър Продански, член на управителния съвет на Management Financial Group.



„На първо място видяхме увеличаване на броя на терминалните устройства, които приемат безконтактни плащания и задължително издаване на финансови инструменти, които поддържат тази функция от страна на издателите на платежни инструменти. На второ място се видя в България с леко закъснение спрямо други страни вече имаме и банкомати, които приемат безконтактни транзакции с карта“, отбеляза той.



Според Димитър Продански третата голяма иновация са мобилните портфейли, при които клиентите могат да токенизират платежния си инструмент и да плащат през мобилния си телефон, като потвърждават транзакция независимо от размера чрез своите биометрични данни.



По време на третото експертно студио от мултиплатформения проект на единствената бизнес телевизия у нас стана ясно още, че предизвикателствата, които пандемията е поставила пред застрахователния сектор, надзора и регулациите, са послужили като катализатор за процесите, които се развивали във времето, но не са се считали за супер приоритетни. Това заяви Владимир Савов зам.-председател на КФН, ръководител на Застрахователен надзор.



В надзорния сектор това, което се е наблюдавало най-вече в първите и най-остри месеци от пандемията, е високата степен на дигитализация, която българските застрахователи са успели да въведат, приложат или да ускорят. Много от техните операционни технологични процеси са им позволили да осигурят непрекъсваемост на своята дейност. Продължили са да оказват услуги на своите застраховащи или застраховани лица, както и да изплащат обезщетения и дори да развиват нови продукти, отговарящи на средата на новите условия. По думите Владимир Савов, водещите принципи продължават да се спазват, а именно правата на потребителите да бъдат защитени, както и застрахователният сектор да е финансово стабилен.



Дигитализацията в застрахователния сектор изостава доста в сравнение с останали браншове от сектора на финансите. Това заяви Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ. „Това, което ни накара да стартираме проекта за новата си платформа е очакването на нашите клиенти. Ние виждаме, че все повече клиенти търсят удобство и търсят да получат от застрахователите това обслужване, което получават и от други сектори“, сподели той във връзка с новата дигитална платформа на ДЗИ.



Според Константин Велев, председател на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“, бизнесът се е справил много добре с тежките задачи, които пандемията постави пред застрахователите. „Застраховането е консервативен сектор и ние нямаше как да движим тези процеси по дигитализация без да отчитаме нагласите на нашите клиенти. Истината е, че повечето българи, като изключим по-новата генерация, предпочитат класическия подход към сключването на застраховка - да дойдат в офиса, да поговорят със служители и тогава да вземат своето решение”, сподели той.



Константин Велев посочи, че бързата дигитализация на застрахователния сектор първоначално е била провокирана от страха на клиентите от вируса. Впоследствие те са установили, че това е много по-удобен начин, което елиминира друг техен страх - че може по някакъв начин да бъде злоупотребено с техните данни, защото по думите на Велев, сигурността по никакъв начин не страда от прехода към дигитални застрахователни услуги.



Измеренията на изкуствения интелект при оценките, как може дигитализацията да помогне в борбата срещу застрахователните измами и любопитни данни за кибесигурността в застраховането по време на дискусията FinTech&InsureTech даде Кирил Григоров, управител на CYBER ONE. Той посочи, че основният проблем за корпоративните клиенти е т.нар. ramsonware атаки. Това представлява злонамерен вирус, който криптира всичките дигитални активи на една компания, държи ги като заложник. Собствениците получават достъп до активите си само чрез заплащане на откуп. Този откуп най-често се плаща в криптовалута, защото тя е най-трудно проследима. Това означава, че клиентът трябва да закупи криптовалута и чак тогава да преведе сумата. „Често криптирането на активите води и до кражба на информация, която се превръща в съвършено различен проблем за компаниите”, отбеляза Григоров.

