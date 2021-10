Класация: Най-добрите ресторанти в света за 2021 г.

Две заведения от Копенхаген са на върха

Източник: Shutterstock

Десерт с планктон, част от "морското" меню на Noma за 2018 г.

Годишната листа на 50-те най-добри ресторанти в света е готова и за първи път първите две места се заемат от един град, съобщава CNBC. Два ресторанта в Копенхаге, Дания – Noma и Geranium, заемат лидерските места в наградите „50-те най-добри ресторанти в света“ (The World’s 50 Best Restaurants), които бяха раздадени на церемоиня във вторник в Антверп, Белгия.



От 2010 г. Noma е за пета година лидер. От създаването на класацията европейските и отчаст американските ресторанти, заемат основната маса в класацията. Миналата година годишната листа, която се изготвя от британската William Reed Media, не беше изгатвена заради пандемията.



Ръководен от Рене Реджепи, Noma е известен със своята „нова нордическа кухня“, която залага на диворастящи и ферментирали храни. Реджепи подготвя три периодични менюта годишно – "океански" сезон, "растителен" сезон и "горски" сезон, който върви в момента и последният се сервира срещу 2800 датски крони (€376) на човек, отделно се плащат €243 за съчетаване с вина и €134 за сокове. Менюто включва 20 ястия.



Европа доминира в листата, като повече от половината отличени ресторанти са н Стария континент. Азия получава 8 места, толкова взима и Северна Америка, като мексиканският Pujol е определен за Най-добър ресторант в Северна Америка. Южна Америка е с 6 представители, като две перуански заведения – Cantral и Maido са в Топ 10. Африка е с един ресторант.



Испания има 6 представители в класацията – най-много за държава. Повечето са в Баската автономна област.



Класацията на 50-те най-добри ресторанти се подрежда от 1040 индустриални експерти, наречени „Академията“. Сред тях са кулинарни критици, шефове и ресторантьори от 26 географски региона по цял свят. Поне 25% от членовете на Академията във всеки регион се сменят всяка година. Те избират по 10 ресторанта, като поне 4 от тях трябва да са извън региона им.



За да компенсира рестрикциите в пътуванията покрай ковид пандемията, тазгодишният вот включва и селекцията от 2020 г. заедно с обновените през тази година оценки.



Пълният списък на 50-те най-добри ресторанти в света:



1. Noma (Копенхаген, Дания)



2. Geranium (Копенхаген, Дания)



3. Asador Etxebarri (Ачондо, Испания)



4. Central (Лима, Перу)



5. Disfrutar (Барселона, Испания)



6. Frantzen (Стокхолм, Швеция)



7. Maido (Лима, Перу)



8. Odette (Сингапур)



9. Pujol (Мексико сити, Мексико)



10. The Chairman (Хонконг, Китай)



11. Den (Токио, Япония)



12. Steirereck (Виена, Австрия)



13. Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина)



14. Mugaritz (Сан Себастиан, Испания)



15. Lido 84 (Гардоне Ривиера, Италия)



16. Elkano (Гетария, Испания)



17. A Casa do Porco (Сао Пауло, Бразилия)



18. Piazza Duomo (Алба, Италия)



19. Narisawa (Токио, Япония)



20. Diverxo (Мадрид, Испания)



21. Hisa Franko (Кобарид, Словения)



22. Cosme (Ню Йорк, САЩ)



23. Arpege (Париж, Франция)



24. Septime (Париж, Франция)



25. White Rabbit (Москва, Русия)



26. Le Calandre (Рубано, Италия)



27. Quintonil (Мексико сити, Мексико)



28. Benu (Сан Франциско, САЩ)



29. Reale (Кастел ди Сангро, Италия)



30. Twins Garden (Москва, Русия)



31. Restaurant Tim Raue (Берлин, Германия)



32. The Clove Club (Лондон, Великобритания)



33. Lyle’s (Лондон, Великобритания)



34. Burnt Ends (Сингапур)



35. Ultraviolet by Paul Pairet (Шанхай, Китай)



36. Hof Van Cleve (Крушотем, Белгия)



37. SingleThread (Хилдсбърг, Калифорния, САЩ)



38. Borago (Сантяго, Чили)



39. Florilege (Токио, Япония)



40. Suhring (Банкок, Тайланд)



41. Alleno Paris au Pavillion Ledoyen (Париж, Франция)



42. Belcanto (Лисабон, Португалия)



43. Atomix (Ню Йорк, САЩ)



44. Le Bernardin (Ню Йорк, САЩ)



45. Nobelhart & Schmutzig (Берлин, Германия)



46. Leo (Богота, Колумбия)



47. Maaemo (Осло, Норвегия)



48. Atelier Crenn (Сан Франциско, САЩ)



49. Azurmendi (Ларабецу, Испания)



50. Wolfgat (Патерностер, Южна Африка)

























Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...