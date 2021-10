Приложение на Пощенска банка превръща телефоните и в ПОС терминали

Услугата е първа по рода си в България и ще е достъпна за бизнеса от идната седмица

Пощенска банка е първа българска банка, която ще предложи мобилно приложение за безконтактни плащания и практически ще превърне смартфона в ПОС терминал. Дигиталната иновация от ново поколение Smart POS by Postbank ще бъде достъпна в Google Play след седмица.



Това е приложение, с което всеки търговец ще има възможност да предложи безконтактни разплащания с карти Visa и Mastercard на своите клиенти директно през мобилния си телефон, без необходимост от поддържане на традиционния ПОС терминал. Модерното технологично решение превръща смартфона в ПОС устройство бързо, лесно и удобно. Иновативната услуга Smart POS by Postbank, която финансовата институция ще добави към богатото си портфолио от дигитални продукти, е с фокус върху развитието на предприемаческата екосистема и с нея банката отговаря на променените потребности на потребителите.



„Радваме се, че сме първата банка в България, която ще предложи лесно и удобно решение за безконтактни разплащания на всеки търговец. Иновативната услуга, която допринася за ключовата за ефективното развитие на много от индустриите мобилност, е атрактивна както за най-малките и нишови бизнеси, така и за големите корпоративни клиенти. Smart POS by Postbank идва, за да надгради утвърдения ПОС бизнес модел и да направи безконтактните плащания много по-достижими и удобни за търговците. Това, от своя страна, ще разшири достъпа до безконтактни плащания за крайните клиенти, което освен удобно е и особено важно в условията на пандемия. Като използваме възможностите на модерните технологии в банкирането, отново отговаряме на нуждите на нашите клиенти за бързина, удобство и достъпност на услугите, които предоставяме“, коментират от Пощенска банка.



От приложението Smart POS by Postbank ще може да се възползва всеки търговец, одобрен от банката, сключил Договор за обслужване на разплащания с карти чрез ПОС с Пощенска банка, с открита фирмена сметка в банката и успешно преминал процеса по регистрация и инсталация на приложението. Процесът е изключително лесен и бърз: след като търговецът изтегли от Google Play приложението на мобилното си устройство и регистрацията му от страна на банката бъде завършена успешно, той ще получи потребителско име и парола, с които може да достъпи акаунта си и да започне незабавно да използва смартфона си като ПОС терминал. Устройството, на което ще инсталира приложението, следва да има Android операционна система, да поддържа NFC връзка и да е осигурена интернет свързаност.



Високотехнологичната услуга Smart POS by Postbank е първата иновация на Пощенка банка от този тип, с която институцията отново адресира глобалната тенденция потребителите все по-често да предпочитат дигитални форми за разплащане пред традиционните методи. Софтуерният ПОС на Пощенска банка добавя стойност както към бизнеса на ползващите го търговци, така и към услугата, която получават крайните клиенти. Това е лесно и ефективно решение за плащания както за микро и малки търговци, така и за големи компании, които управляват бизнеса си „в движение“ като таксиметрови и куриерски фирми, компании за доставка и бързо хранене, транспортни фирми, козметични салони, търговци с голям брой мобилни ПОС устройства и други. Smart POS by Postbank ще позволи на много малки бизнеси, които в момента не покриват условията за инсталиране на ПОС терминал, да приемат безконтактни плащания в своите магазини или в движение от всяко едно място. А за индустриите, които използват мобилни ПОС устройства, преминаването към софтуерен ПОС е много по-изгодно и лесно за поддръжка решение.

