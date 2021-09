УниКредит Студио с изложба на Боряна Савова

УниКредит Студио представя изложбата „Изгубване и намиране“ на талантливата художничка Боряна Савова. Експозицията проследява жизнения цикъл на една идея: кога остава себе си, кога се изгубва напълно или намират нов смисъл. Изразното средство в творчеството на Боряна е трансформацията – опит за промяна на първообраза чрез различни техники – от глич алгоритми до съшиване с конци. В този процес участват не само творбите, но и техните отражения. Не само зрителят, но и неговата рефлексия.Боряна Савова гостува на УниКредит Студио за втори път. Младата художничка печели първо място в направление „Живопис“ в конкурса „Историята е в сърцето ни, бъдещето – в ръцете“ по повод 20 години от стъпването на УниКредит в България, организиран в партньорство с Националната художествена академия през 2020 година с графиката си „Да подариш свобода“.Изложбата може да бъде разгледана в галерията за съвременно изкуство УниКредит Студио на пл. Света Неделя № 7, всеки делничен ден между 10:00 – 18:00, в периода от 28 септември до 29 октомври.Завършва степен бакалавър в специалност „Графика“ в Националната художествена академия през 2021. Занимава се с печатна графика с техниките линогравюра, суха игла и монотипия, както и с дигитална графика, в която експериментира с различни видове алгоритми за разместване на пикселите в изображението и техники за създаване на гличове.Галерията за съвременно изкуство УниКредит Студио е открита в началото на 2012 г., когато България бе избрана между повече от 20 европейски държави да бъде домакин на първото UniCredit Studio след създадената в Италия галерия. Мисията на студиото е да представя млади български и международни автори и да дава платформа за тяхното съвременно изкуство.От откриването си до момента галерията е представила изложби на млади и талантливи български творци, сред които Андрей Хамбарски, Ивайло Христов, Огняна Серафимова, Велизар Димчев, Нора Ампова, Радослав Нинов-Руди, Яна Лозева, Мария Налбантова и др.През 2016 г. фотожурналистът и носител на “Пулицър” Рене K. Байер представи в галерията световноизвестната си изложба Living On A Dollar A Day: The Lives and Faces of the World’s Poor.Повече за УниКредит Студио и реализираните изложби можете да разгледате