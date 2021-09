На топ 1% от изпълнителите се пада 80% от стрийминга на музика

Звезди като Дуа Липа държат здраво навиците на слушателите и парите, които текат от тях.

На 1% от топ музикантите се падат 80% от цялото слушане на стрийминг музика, показва проучване на индустрията, чийто автори призовават за изследване на ролята на алгоритмите в този процес, пише The Times Докладът, публикуван дни след като антимонополните органи поискаха да проучат въздействието на три големи звукозаписни компании върху стрийминг пазара, показва, че най -добрите изпълнители като Ед Шийран и Дуа Липа до голяма степен оформят навиците и финансите.Докато стрийминг услугите като Spotify сега представляват над 80% от потреблението на музика, музикантите и композиторите многократно изразяваха загриженост относно разпределението на приходите от 1,7 млрд. паунда. Те също така повдигнаха въпроса в скорошен парламентарен дебат за влиянието на алгоритмите, използвани от стрийминг компаниите, например, за препоръчване на музика на своите абонати.Проучванията през последната година показват, че почти половината от музикантите печелят по -малко от 10 000 паунда, докато големите музикални лейбъли отчитат рекордни приходи.Най -големите играчи - Spotify, Amazon и Apple, както и Universal, Sony и Warner - поддържат пропорционален начин на плащане, който според мнозина дискриминира по -малко известните изпълнители.Правителството проучва алтернативна система, ориентирана към потребителя, която би позволила например на абонат на Spotify, който просто слуша Ник Кейв, да плати изцяло абонамента си на този изпълнител.Доклад на мениджъра на интелектуална собственост Music Creators Earnings in the Digital Era е устоновил, че около установи, че около милион прослушвания на месец са" минималният праг "за" устойчиво оцеляване ", когато се допълват от други източници, като изпълнения на живо. Смята се, че "около 720 британски изпълнители" са достигнали този брой миналата година. В доклада се казва, че въз основа на извадка от данни за 2014-2020 г. 1% от водещите изпълнители представляват 78-80% от всички прослушвания, а първите 1% от песните представляват повече от 65% от всички.В доклада се казва, че търговската поверителност е възпрепятствала достъпа до информация за„ начина, по който работят алгоритмите за препоръки, като се добавя, че бъдещите изследвания „биха могли да определят дали корекциите [ на алгоритмите] и други техники за стрийминг на музика могат да помогнат за разпределението на приходите в бъдеще“.Парламентарното разследване от този месец показа, че пазарът на стрийминг се нуждае от цялостна реконструкция предвид "мизерните" приходи за музиканти, застрашаващи бъдещото музикално творчество", заключава The Times.