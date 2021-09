Кристалина Георгиева с контраобвинения за подправянето на Doing Business

Хора на бившия президент Джим Йонг Ким лобирали за манипулациите

Кристалина Георгиева, която днес е управляващ директор на Международния валутен фонд, оспори като "фалшиви и неверни" твърденията, че като главен изпълнителен директор на Световната банка е лобирала за подправянето на данните с цел Китай да се класира на по-високо място в престижната класация Doing Business.



Това е глобален доклад, който ежегодно класира страните по света според условията, които предоставят за правене на бизнес. Другият упрекнат, че най-директно е нареждал манипулации в класирането, е бившият финансов министър на България Симеон Дянков.



Манипулациите са представлявали изкривяване в точковите оценки, които страните получават за различни показатели. Обсъждано е също дали в полза на Китай да не се приишат реформи в отделни региони, чиято бизнес среда се класира отделно. Докато за Кристалина Георгиева се посочва, че е оказвала по-скоро меко влияние, а Симеон Дянков е действал безскрупулно, докладът оневинява бившия президент на Световната банка - американеца Джим Йонг Ким.



Именно него обаче Георгиева посочва като като човек отговорен за скандала, защото всичко се случвало по нареждания на хора от екипа му.



Според нейната версия тя е опитала да блокира предложение от член на неговия кабинет в оценката за Китай да се включи Хонконг в Doing Business 2018, което щяло да придвижи Китай напред в класирането. За момента Ким не е коментирал.



Самата Георгиева обаче е под натиск да подаде оставка като президент на МВФ. С такъв призив излезе и авторитетното британско списание The Economist.

