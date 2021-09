И Кристалина Георгиева обвинена за манипулирането на Doing Business

Оказвала е натиск върху експерти, твърди доклад на институцията. Шефът на МВФ отрича

Управителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е обвинена в упражняване на натиск, над експерти, съставящи класацията Doing Business, със цел Китай да се изтика по-нагоре в класиранията. Новината се съобщава в доклад, изготвен в резултат на вътрешно разследване, разпоредено от Групата на Световната банка. Новината вече се разпростравява от световните медии, като според „Блумбърг“, Кристалина Георгиева „Фундаментално оспорва твърденията и заключенията в документа“.



Намерените етични проблеми са толкова сериозни, че компрометират доклада до степен, че Световната банка решава повече да не го издава. Част от нередностите се приписват на Симеон Дянков, който преди да стане финансов министър работеше за Световната банка и е един от авторите на доклада. След като напуска министерския пост, той продължава да работи по изследването, включително и през 2018 и 2020 г., за които се касаят консатираните нередности.



Позицията на Китай в доклада за 2018 г., публикуван през октомври 2017 г., трябваше да бъде със седем места по -ниска - на 85 -то място, вместо да остане на 78 - заяви Световната банка в преглед, публикуван през декември.



„Промените в китайските данни в Doing Business 2018 изглежда са резултат от два различни вида натиск, упражняван от банковото ръководство върху екипа на Doing Business“, се казва в доклад на Световната банка в четвъртък. Банката цитира Георгиева, заедно със съветник, за „натиск“ да „направи конкретни промени в китайските данни в опит да увеличи класирането си точно по същото време, когато се очаква страната да играе ключова роля в кампанията за увеличаване на капитала на банката”



Георгиева беше главен изпълнителен директор на Световната банка, преди да бъде избрана да наследи Кристин Лагард като шеф на МВФ.



„Не съм съгласна изоснови с констатациите и тълкуванията на Разследването на нередностите в данните, тъй като то се отнася до моята роля в доклада на Световната банка за за 2018 г.“, каза Георгиева в изявление. "Вече имах първоначален брифинг с Изпълнителния съвет на МВФ по този въпрос."



Целостта на класацията на Doing Business е източник на бурни дебати през последните години. Пол Ромер напусна през 2018 г. като главен икономист на Световната банка, след като постави под въпрос промените в реда на Чили в доклада Doing Business.



За Симеон Дянков пък се споменава, че съзнателно е пренебрегнал реформите извършвани в една от държавите, кат по този начин, тя е оставала назад в класациите.

