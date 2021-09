Заради Симеон Дянков Световната банка спира доклада Doing Business

Упрекват бившия министър на финансите, че е изкривявал методологията

Световната банка прекратява съставянето и публикуването на докладите от поредицата Doing Business („Правене на бизнес“). Това съобщава институцията в прессъобщение, което посочва, че са открити сериозни нередности в подбора на информацията и класирането на държавите в докладите за 2018 и 2020 г. В доклада изрично се посочва, че част от нередностите са дело на Симеон Дянков – бъвшият министър на финансите в първото правителство на ГЕРБ, който е автор на изследването от 2003 година насам.



„Доверието в изследванията на Групата на Световната банка е жизненоважно. Груповото проучване на Световната банка информира политици, помага на държавите да вземат по-добре информирани решения и позволява на заинтересованите страни да измерват по-точно икономическите и социалните подобрения. Такива изследвания също са били ценен инструмент за частния сектор, гражданското общество, академичните среди, журналистите и други, разширявайки разбирането за глобалните проблеми“, се казва в прессъобщението на институцията.



Тя посочва, че през юни миналата година са докладвани нередности в данните за Doing Business 2018 и 2020 г. След това ръководството на Световната банка спира следващия доклад за Doing Business и започва поредица от прегледи и одити методологията. Освен това, тъй като вътрешните доклади повдигнали етични въпроси, включително поведението на „бивши служители на Управителния съвет, както и настоящ и/или бивш персонал на Банката“, ръководството докладва твърденията пред подходящите механизми за вътрешна отчетност.



След прегледа на цялата налична информация за Doing Business, включително констатациите от минали прегледи, одити и доклада по вътрешното разследване, който Банката публикува днес, Групата на Световната банка реши да прекрати дейността по съставянето на този доклад в бъдеще.



„Групата на Световната банка остава твърдо ангажирана с напредването на ролята на частния сектор в развитието и предоставянето на подкрепа на правителствата за създаване на регулаторна среда, която да го подкрепя. Занапред ще работим по нов подход за оценка на бизнес и инвестиционния климат. Ние сме дълбоко благодарни на усилията на многото служители, които са работили усърдно за подобряване на дневния ред на бизнес климата, и очакваме с нетърпение да използваме тяхната енергия и способности по нови начини", приключва прессъобщението.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...