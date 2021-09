Растеж, движен от промяната

Scalefocus беше една от първите големи технологични компании, които въведоха възможността за работа от дома след началото на коронавирус пандемията.

Текстът е публикуван в бр. 6 на сп. Business Global.

В началото на 90-те години на миналия век българските програмисти придобиха митичната световна слава като създатели на компютърни вируси. Десетилетия по-късно те правят индустрия, която всяка година допринася както за увеличаването на брутния вътрешен продукт, така и за привличането на чужди инвестиции и задържането на съзидателни хора в страната. В листата на хилядите фирми с персонал от по един-двама до няколкостотин души, Scalefocus се откроява като най-голямата по приходи българска частна софтуерна фирма (виж графиката).Централният офис на Scalefocus е разположен на няколко етажа в небостъргача „Капитал Форт“ и стремителната, извисена към небето архитектура на сградата сякаш е олицетворение за амбициите на все още младата българска компания. Девет години след старта си е изпълнила над 500 проекта за повече от 300 клиенти в 26 държави, сред които са мултимилиардни Fortune 500 компании, големи и средни предприятия и иновативни стартъпи. В резултат на партньорството си с тях компанията натрупва опит в индустрии като наука за данните (Data Engineering & Data Science), изкуствен интелект и машинно учене (AI/ML), финтех, застраховане и банкиране, телекомуникации, логистика, електронно здравеопазване и клинични изследвания, електронна търговия и други. Околоостаналите ѝ основни пазари са в Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания и Скандинавските държави (виж графиката).Темповете на развитие на Scalefocus са завидни – компанията влезе в Топ 500 на най-бързорастящите фиpми в ceĸтopитe тexнoлoгии, мeдии, тeлeĸoмyниĸaции, нayĸи зa живoтa и eнepгeтиĸa в ĸлacaцията нa „Дeлoйт“ Тесhnоlоgу Fаѕt 500 зa Eвpoпa, Близĸия изтoĸ и Aфpиĸa. Само още две български компании са включени в листата – „Ботрон Софтуер Сълюшънс“ и „Аксидиа“, но те са с далеч по-ниски приходи. Scalefocus е на 466-о място с постигнат среден ръст на приходите от 185% за периода 2015 – 2018 г.Компанията е създадена през 2012 г. от петима души с опит в ИТ индустрията – Пламен Цеков, Виктор Билянски, Галина Генова, Иван Ашминов и Станимир Бойчев (последният я напуска през 2016 г., бел. авт.). През април 2012 г. стартират с екип от десетина души с няколко проекта за софтуерни решения по поръчка за клиенти от ЕС и САЩ. Успоредно с това развиват и консултантски бизнес по внедряване на ИТ решения, както и аутсорсинг на ИТ услуги.„Това, което ни отличава и печели доверието на клиенти и партньори е, чеза да разберем нуждата и конкретната цел и да предложим най-доброто, а не каквото и да е решение“, казва Иван Иванов, изпълнителен директор на Scalefocus. Иванов пое лидерството на компанията през октомври м.г., която от основаването й беше ръководена от Пламен Цеков (интервю с Иван Иванов на стр. 47).Днес Scalefocus има международно присъствие с центрове за разработка в България (2 офиса в София и по един в Пловдив, Бургас, Варна) и Македония (Скопие). Групата се състои от компанията майка и 6 дъщерни дружества – Scale Focus Ltd, Великобритания, Scale Focus GmbH, Германия, „Лоджикал Фактор България“ ЕООД, „Ъпнетикс“ ЕАД и Scale Focus DOOEL, Северна Македония и Scale Focus Inc. САЩ. През годините е отличена с десетки награди от национални и международни бизнес общности и издания като водеща компания в развитието на човешките ресурси, качество на услугите, развитие на бизнеса и клиентска политика. През 2017 г. компанията спечели наградата на Българската аутсорсинг асоциация за най-добър технологичен работодател на годината.Процесът на разрастване е не само органичен, но и чрез придобиване на други високотехнологични бизнеси. През февруари 2014 г. тя купува „Лоджикал Фактор България“ – компания, специализирана в разработването на софтуер за управление на бизнес процеси и внедряването на комплексни софтуерни решения. Нейните клиенти са телекоми, търговци на дребно, застрахователи и неправителствени организации.През септември 2018 г. Scalefocus придобива и „Ъпнетикс“ – софтуерна компания, която е сред само 50-те в света, сертифицирани като Google Developers Certified Agency. За година специалистите на „Ъпнетикс“ се увеличават от 120 на над 180 души, а приходите ѝ нарастват почти двойно – от 8,7 млн. лв. на 15 млн. лева.За да реши проблема с недостига на кадри за ИТ индустрията, през 2019 г. Scalefocus създава ии обучение по софтуерно инженерство с амбициозните планове за 5 години да обучи безплатно 10 хиляди специалисти. В Scalefocus Academy екип от доказани специалисти в конкретната област предава на курсистите практически знания и умения, които те директно могат да приложат в работа по проекти след завършване на обучителния период. „Виждаме, че моделът на академията дава много добри резултати – качеството е такова, че над 80% от завършилите започват работа при нас и за по-малко от 3 месеца се включват в реални проекти“, казва Иван Иванов.В началото на ковид-кризата Scalefocus буквално „за броени дни“ разработи специализираното здравно мобилно приложение ViruSafe, което дава възможност на всеки да се включи доброволно в битката за овладяване на разпространението на заразата, като въвежда своите здравни данни. Приложението беше предоставено безвъзмездно на държавата. „Проектът ViruSafe е наша голяма гордост, защото е пример как с общите усилия на държавата и бизнеса и благодарение на готовността за реакция и безсънните нощи на много хора можем в кратки срокове да създадем продукт, който има незабавно приложение в точния момент, когато е необходим“, казва Иван Иванов.Компанията също е засегната от пандемията. Несигурността и физическите ограничения водят до намаляване на поръчките от нейните клиенти и през миналия юни се наложи тя да съкрати около 10% от персонала си. „Всеки, който е бил изправен пред предизвикателството да намери начин да запази работата на над 700 души в няколко държави, ще разбере какво ни е коствало това. Covid-19 ситуацията всъщност промени бизнес модела ни, за да можем ефективно да отговорим на променените нужди на клиентите си и по този начин да ограничим ефекта на кризата върху колегите ни в дългосрочен план“, казва Иван Иванов. Въпреки това и през кризисната 2020 г. тя успява да реализира ръст от 9% на приходите си, които достигат 66 млн. лв. (по данни на компанията, годишният ѝ отчет за 2020 г. още не е внесен в Търговския регистър, бел.авт.).Трансформацията на Scalefocus е свързана с разширяването на портфолиото на компанията за услуги чрез добавяне на готови решения в различни области на дигитализацията, които могат да сеПрез 2020 г. е изграден изцяло нов отдел, който е фокусиран върху създаването на повторяеми технологични решения и продукти, които могат да се изпoлзват отново в различни индустрии. „Интелигентните компонентизирани решения и автоматизацията са част от пътя към бизнеса на бъдещето. Решенията, които предлагаме, ще са все повече базирани на утвърдени и тествани готови компоненти, що се отнася до добре дефинирани и разгадани проблеми“, обяснява Иван Иванов.Последната година засили допълнително конкуренцията на пазара на ИТ кадри, но Иванов не смята, че компанията ще срещне сериозни проблеми с намирането на нови хора. „Имаме привилегията да сме разпознаваем работодател, а и всеки наш служител е посланик на културата и начина на работа в Scalefocus. Избрали сме да даваме максимална свобода на колегите си, за да могат да реализират пълния си потенциал – за нас е характерен бързият кариерен растеж чрез развиване на таланта и уменията“, казва изпълнителният директор. Иванов припомня, че компанията беше сред първите, които въведоха постоянен модел за работа отвсякъде и гъвкави социални придобивки, които служителите избират според конкретната си нужда всеки месец. „Това са само част от причините хората да избират да работят с нас на всички нива – от начинаещи до професионалисти с години опит, които ни виждат като партньор, с когото могат да продължат да надграждат“, допълва той.Иновациите също са силна страна на компанията, която още от началото си залага на научноизследователската дейност. През 2017 г. тя организира вътрешен конкурс за идеи, а победителите създават прототип на вече патентованото безжично устройство SoundVision, което помага на хора със зрителни нарушения да се ориентират в обкръжаващата ги среда с функционалности като разпознаване на цветове, осветеност и разпознаване на различни валути. Устройството получава финансиране от норвежкия финансов механизъм за европейско и икономическо пространство, като ще се развие в платформа и екосистема за създаване на приложения, които да използват неговите сензори.През последните години Scalefocus спечели и европейско финансиране за няколко научноизследователски проекта. Един от тях е в партньорство с Балканския институт по труда и социалната политика и консорциум от още 8 европейски университети и институции. Проектът, наречен „Виртуален асистент в подкрепа на активното стареене“ (SAAM - Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) с финансиране по „Хоризонт 2020“, цели да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60-годишна възраст в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние и социалните им контакти и подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях. С помощта на разположени в жилищата сензори и интелигентни измервателни уреди ще се предава лесно и бързо информация за здравословното и емоционално състояние на възрастните хора до близките им и до специалисти, които могат навреме да им окажат нужната подкрепа.Друг проект е иновативната система за физио- и кинезитерапия SoFit, която дава възможност за повишаване на качеството на живот и здравословното състояние на пациенти с трайни увреждания и травми на опорно-двигателната система. С използването на фитнес гривна и софтуер за следене на движенията лекарите могат да общуват с пациентите онлайн, като следят дали те изпълняват правилно предписаните физически упражнения, и да им дават насоки за подобрение.„Последната година недвусмислено ни показа, че тенденциите и изпълнението на плановете невинаги зависят от нас“, казва Иван Иванов. „Нашият фокус е да продължим по траекторията на растеж, базиран на устойчив и постоянно развиващ се бизнес модел, адаптиращ се към възможностите на пазара и нуждите на клиентите, а не върху достигане на „Х“ оборот или брой хора“, допълва той.