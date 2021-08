Apple отлага завръщането в офиса за 2022 г.

Google и Facebook изискват задължителна ваксинация на служителите

В началото на януари акциите на Apple спаднаха с 10%, след като компанията обяви по-слаби от очакваните продажби.

Американският технологичен гигант отложи завръщането в офиса на своите служители до началото на 2022 г. заради нарастващите случаи на Covid-19, съобщи Блумбърг.



Компанията е уведомила хората си, че след месец ще преразгледа решението, като им препоръчва да се ваксинират. Преди това решение се очакваше служителите да се върнат в офисите в началото на октоммври, като се очакваше да идват там поне 3 дни в седмицата. Компанията също така увеличава и безплатните тестове за служителите, които са хоум офис, до 3 седмично.



Според Блумбърг Apple не планира тотално затваряне на офисите и своите магазини.



Други големи коммпании също отлагат плановете си за завръщане в офисите. Google смята да върне своите служители най-рано от 18 октомври, като ще изисква всички, които идват на работа, да бъдат ваксинирани. Задължителна ваксинация за служителите си в САЩ изисква и Facebook. in saying it will require US workers returning to the office to be vaccinated.



Twitter сложи на пауза отварянето си, след като отново затвори своите офиси в Ню Йорк и Сан Франциско.



Вариантът "Делта" на Covid-19 се разпространява изключително бързо, като по прогнози на директора на Националните здавни институти д-р Франсиз Колинс, скоро в САЩ броят на новите случаи може да достигне 200 000 дневно, ниво, което беше отчитано по време на пика в началото на годината.

