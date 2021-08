Moves Like Jagger*

„Здравето е новото богатство“, или защо здравословният начин на живот е една от най-мощните тенденции в света

Лилия Попова



Ако Световната здравна организация ме наеме да създам кампания за насърчаване на здравословния начин на живот, първият ми избор на рекламно лице ще е… Мик Джагър. Да, именно рок иконата, фронтменът на легендата „Ролинг Стоунс“, 77-годишният мъж (роден на 26 юли 1943 г., зодия Лъв, разбира се), чиито първи десетилетия в музиката могат да се опишат със заглавието на пиесата от Ерик Богосян „Секс, наркотици и рокендрол“. А днес, след повече от 50 години, продължава да взривява публиката на най-големите арени и стадиони по света и да отдава енергия, за която музиканти на възрастта на внуците му могат единствено да мечтаят. Мик Джагър стана баща за осми път през 2016 г., на 73, а две години по-рано – и прадядо.



Енергията и движенията му на сцената вдъхновиха хита на Maroon 5 и Кристина Агилера Moves Like Jagger. През 2020 г. пандемията от коронавирус отложи турнето на „Ролинг Стоунс“ No Filter, но музикантите обещават да стартират на първите възможни дати през 2021 г.



Как Мик успява да е на върха?



С труд, пот, дисциплина и грижа за душата и ума. С режим на тренировки, режим на здравословно хранене и живот. Рок легендата тренира в продължение на 3 часа поне 5 или 6 дни в седмицата. Храни се изцяло с органична храна – има създадена за него диета. Пие витамини и хранителни добавки, като масло от черен дроб на треска, женшен и гинко билоба за подобряване на издръжливостта и мозъчната функция.



Обича кикбокс, колоездене и е страстен бегач, понякога тича по 12 – 13 километра. Балетът и йогата му помагат за баланс и издръжливост. Редовно медитира – в миналото е практикувал с будистки монаси в Тайланд и Лаос.



Алкохолът е изключен от живота му – само от време на време по някоя бира. Това е положението.



Няма нужда от повече аргументи защо Мик Джагър би станал чудесно рекламно лице на кампания за здравословния начин на живот. Не съм сигурна обаче има ли нужда от подобна кампания.



Здравето е новото богатство



Health is the new wealth** (на английски звучи чудесно и заради римата) е много голяма тенденция, която променя поведението, начина на живот и консуматорските навици на хора на всякаква възраст. Например „наборите“ на Мик Джагър стават все повече, все по-активни са (немалка част от тях платежоспособни) – чували сте изразите „40-те са новите 20“, „60-те са новите 40“ и т.н. Драматичното развитие на медицината, фармацията, технологиите и световното богатство, най-общо казано, доведоха до значително нарастване на продължителността на живота. През 2019 г. за първи път в историята хората над 65 години бяха повече от децата до 4 г. Само през първите 30 г. на XXI век средната продължителност на живота ще скочи от 66,7 до 74,4 г., а най-бързо „растящата“ група от населението до 2030 г. ще са хората между 75 и 79 г. През 1900 г. средната продължителност на живота е била 47 г. Футуристите и учените твърдят, че днешните бебета ще посрещат в добро здраве и с приятели от училище 100-тния си рожден ден, че даже и 120-ия.



Новите „пенсионери“ живеят различно от родителите си в „златната възраст“. Доскоро се приемаше, че младите хора ценят повече преживяванията, а по-възрастните – вещите, но това вече не е съвсем вярно. Попитайте туроператорите например. „Сребърните“ потребители стават бъдещето за много бизнеси.



Антиейдж медицината и естетичната медицина (първата се грижи за подмладяването на клетките и органите, втората – за външния вид), всевъзможните терапии и системи за подмладяване и разкрасяване процъфтяват и се инвестират милиарди в научното и технологичното им развитие. Съвременният свят е издигнал в култ младостта, красотата и здравето и това се подхранва от цялата информационна среда – иронично за обществата, в които възрастните хора стават все повече. И макар остаряването с времето да е неизбежно, за да не изпадаме „зад борда“, заради белезите на старостта – бръчките и болестите, битката да коригираме ефектите му възможно най-дълго не спира. И всичко това по естествен начин ражда новия култ – към здравословния живот – точно като Мик Джагър хората в 60-те и 70-те си години не искат още да слизат от сцената.



Холистично



Гурутата на здравословния начин на живот ще ви кажат, че не става дума просто за хранене с полезни храни, тичане в парка и гълтане на витамини, а за цялостен холистичен подход – думата е гръцка, holos значи цял, цялостен, интегрален. Според холистичния подход човекът се разглежда в неговата цялост – емоции, енергия, физическо тяло, душа. Така че ще живеете наистина здравословно, ако съумеете да се грижите не само за биологията си, но и за психичното си здраве и душата – преработвате неизбежния стрес и се радвате на живота, произвеждайки хормоните, които са биохимичната основа на щастието – допамин, серотонин, окситоцин и ендорфини. Защото всички болести са от стрес. Предлаганите варианти за грижа за душата са също много – от уелнес ритрийти през йога и медитация и всевъзможни духовни практики. Дори добрата стара църква може да свърши работа – въпрос на лична настройка.



*Движи се като Джагър (англ.).



**Здравето е новото богатство (англ.).

