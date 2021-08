Ever Given мина безпрепятствено през Суецкия канал

Гигантът запуши трафика за 6 дни през март и наруши световната търговия

Източник: Gulliver photos/Getty images (Архив)

През март Ever Given блокира за 6 дни Суецкия канал

Огромният контейнеровоз Ever Given, който блокира Суецкия канал за шест дни през март, днес премина през водния път за първи път от юли, предаде Ройтерс. Корабът, на път от Великобритания за Китай, прекоси канала сред конвой с 26 съда, плаващи от Средиземно към Червено море, съобщи администрацията на съоръжението. Други 36 кораба преминаха канала от юг.



Ever Given бе ескортиран от група опитни навигатори на администрацията на Суецкия канал и два влекача.



Корабът, който е сред най-големите контейнеровози в света, заседна в канала на 23 март заради силните ветрове, блокирайки трафика и в двете посоки. Инцидентът наруши световната търговия и доведе до огромни забавяния във веригите за доставки.



След като беше освободен, 400-метровият съд напусна Египет на 7 юли - 106 дни, след като бе издърпан през южната отсечка на канала, заради продължителните преговори за обезщетение. Ever Given пристигна в нидерландското пристанище Ротердам на 29 юли, след което се отправи към Англия.



През Суецкия канал минават около 15 процента от световните морски контейнерни превози и той е най-краткият маршрут между Европа и Азия. (БТА)

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...