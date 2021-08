Цените на наемите в столичните молове остават без промяна

Само 7,5% са свободните площи на бул. "Витоша"

Източник: Shutterstock

Бул. „Витоша“ бележи лек спад в свободните площи за първото полугодие от 9% на 7,5%, но цените на наемите се запазват на €50 на кв. метър.

Наемните нива в столичните търговски центрове, търговски паркове и на бул. "Витоша" запазват нивата си, показва доклад на Colliers за пазара на търговски площи през първото полугодие. Месечните цени за наем са €34 на кв. м за търговски център, €50 на кв. м на бул. “Витоша“ и за търговските паркове - между €8 и €10 на кв. метър.



Голяма част от търговските центрове използваха трите вълни на пълно или частично затваряне поради пандемията като възможност за преустройства и освежаване, казват от Colliers. Такъв пример са The Mall със зоната си за хранене, Paradise Center с ниво -1 и Mall of Sofia, където се изгражда нова зона за магазин на ИКЕА.



Предлагането на модерни търговски площи в търговски центрове в София остава стабилно. Усвоените площи за първото полугодие на 2021 г. са 10,500 кв.м., което се дължи основно на откриванията на Peek & Cloppenburg, Miniso, Pepco, dm и Bershkа.



Нивата на предлагане на търговски площи в търговските паркове в столицата се задържат на 66,200 кв.м., което включва 3 проекта. В продължение на развитието на сегмента, обогатяването на микса от наематели е довело до достигане на почти пълна средна заетост в тях - 99%. Обемът на усвоените площи в търговските паркове за разглеждания период е 3250 кв. метра. Някои от марките, които са отворили са: Maxi Pet, Under Armour Factory House, Nike factory store и Hippolаnd.



Търговските улици в столицата запазват стабилни нива на заетост и нови откривания спрямо края на 2020 г., като бул. „Витоша“ бележи лек спад в свободните площи за първото полугодие от 9% на 7,5%.



Colliers прогнозира, че през втората половина на 2021 ще продължи откриването на нови обекти в търговските паркове, като само за София се очакват те да се разположат на над 10 000 кв. метра. Този формат ще остане предпочитан при развитието на търговски площи в по-малките населени места и оптимален вариант за позициониране на оператори тип „биг бокс“.



Повишава се интересът към позициониране на главни търговски улици, като нова тенденция покрай пандемията е релокирането на малки местни търговци от търговски центрове към търговски улици, казват от Colliers. Наемните нива на първокласни локации в търговски центрове и на главните търговски улици ще се запазят, прогнозира компанията.

