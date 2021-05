Имунитетът срещу коронавируса може да се запази години

Изследванията могат да успокоят страховете, че имунитетът към вируса е преходен, какъвто е случаят с коронавирусите, които причиняват обикновена настинка.

Две нови проучвания показват, че имунитетът срещу коронавирус продължава най-малко една година и евентуално за цял живот, като се укрепва с течение на времето, особено след ваксинация. Констатациите могат да помогнат за успокояване на постоянните страхове, че защитата срещу вируса ще бъде краткотрайна, пише The New York Times И двете проучвания сочат, че повечето хора, които са прекарали Covid-19 и впоследствие са имунизирани, няма да имат нужда от допълнителни (бустер) имунизации. Но е възможно ваксинираните хора, които никога не са били заразени, да се нуждаят от допълнителни ваксинации, както и малцината, които са били заразени, но не са развили силен имунен отговор.И двете проучвания са изследвали хора, които са се заразили с коронавирус преди около година. Според едното, публикувано в понеделник в списание Nature, клетките, които запазват паметта на вируса, остават в костния мозък и могат да произвеждат антитела, когато е необходимо. Другото изследване публикувано в BioRxiv, показа, че тези така наречени В-клетки с памет продължават да узряват и да се втвърдяват поне 12 месеца след първоначалната инфекция.Изводите са в съответствие с нарастващата част от медицинските изследвания, които предполагат, че имунитетът, причинен от инфекция и ваксинация срещу SARS-CoV-2, изглежда дългосрочен“, казва пред The New York Times Скот Хенсли, имунолог от университета в Пенсилвания, който не е участвал в проучванията. Изследванията могат да успокоят страховете, че имунитетът към вируса е преходен, какъвто е случаят с коронавирусите, причиняващи обикновена настинка. Но тези вируси се променят значително на всеки няколко години, отбеляза д-р Хенсли. "Причината, поради която непрекъснато се заразяваме с общи коронавируси през целия си живот, може да има повече връзка с вариациите в тези вируси, а не с имунитета," каза той.Според Мишел Нусенцвайг, имунолог от Университета Рокфелер в Ню Йорк, който е ръководил изследването за съзряването на клетките на паметта, тези В клетки, произведени в отговор на инфекция с SARS-CoV-2 и подсилени с ваксинация, са толкова мощни, че те обезсърчават дори вариантите на вируса, което елиминира необходимостта от допълнителни ваксинации. "Хората, които са прекарали инфекция и след това са ваксинирани, развиват мощен отговор, мощен набор от антитела, тъй като продължават дълго да произвеждат антитела", каза д-р Нусенцвайг. Той допълва, че хората, които не са имали Covid-19 и са имунизирани, в крайна сметка може да се нуждаят от реваксинация. "Това е нещо, което ще разберем много, много скоро", добави ученият.Когато се сблъскат за първи път с вирус, В клетките се размножават бързо и произвеждат големи количества антитела. След като острата инфекция отшуми, малък брой клетки се отлагат в костния мозък, като постоянно отделят умерени нива на антитела.За да изследват В-клетките на паметта, специфични за новия коронавирус, изследователи, водени от Али Хелебеди от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, анализираха кръвта на 77 души на интервали от три месеца, започвайки около месец след заразяването им с коронавирус. Само 6 от 77 са били хоспитализирани поради Covid-19; останалите са имали леки симптоми. Нивата на антителата при тези хора са спаднали бързо четири месеца след инфекцията и са продължили да намаляват бавно в продължение на няколко месеца след това - резултатите са в съответствие с други подобни проучвания.Някои учени интерпретираха този спад като знак за отслабване на имунитета, но според други експерти се очаква точно това. Ако кръвта съдържа големи количества антитела към всички патогени, с които тялото някога се е сблъсквало, тя бързо ще се превърне в гъста утайка. Вместо това нивото на антителата в кръвта рязко спада след остра инфекция, докато В-клетките с памет се съхраняват в костния мозък и са готови да действат, когато е необходимо.Екипът на д-р Хелебеди взе проби от костен мозък от 19 души около седем месеца след заразяването им. 15 имаха откриваеми В-клетки в паметта, а 4 не, което предполага, че някои хора могат да имат много малко клетки или изобщо да нямат такива. „Това показна, че дори да се заразите, не означава, че имате супер имунен отговор", казва д-р Хелебеди. Той допълва, че констатациите подкрепят идеята, че хората, които са се възстановили от Covid -19, трябва да бъдат ваксинирани.5 от участниците в изследването на д-р Хелебеди са давали проби от костен мозък 7 или 8 месеца след първоначалната инфекция и отново след 4 месеца. Той и колегите му са установили, че броят на В-клетките с памет остава стабилен през това време.Екипът на д-р Нусенцвайг изследва как В-клетките на паметта узряват с течение на времето. Изследователите са анализирали кръвта на 63 души, възстановени от Covid-19 около година по-рано. По-голямата част от участниците са имали леки симптоми, 26 от тях получили поне една доза ваксина Moderna или Pfizer-BioNTech. Екипът установява, че така наречените неутрализиращи антитела, необходими за предотвратяване на повторна инфекция с вируса, остават непроменени в продължение на 6 до 12 месеца, докато свързаните, но по-малко важни антитела постепенно изчезват.Тъй като В-клетките с памет продължават да се развиват, произведените от тях антитела развиват способността да неутрализират още по-широка група варианти. Това продължаващо съзряване може да е резултат от малък фрагмент от вируса, който е изолиран от имунната система - за целенасочена практика, така да се каже.Една година след заразяването неутрализиращата активност на участниците, които не са били ваксинирани, е по-ниска по отношение на всички форми на вируса, като най-големи загуби се наблюдават за варианта, идентифициран за първи път в Южна Африка. Ваксинацията значително увеличава нивата на антителата, потвърждавайки резултатите от други проучвания; също така ваксинациите са увеличили неутрализиращата способност на тялото с около 50 пъти.Всички експерти са единодушни, че имунитетът вероятно ще действа много различно при хора, които никога не са имали Covid-19. Борбата с жив вирус е различна от реакцията на единичен вирусен протеин, даден с ваксина, и при тези, които са били заразени с Covid-19 първоначалният имунен отговор имаше време да узрее в рамките на 6-12 месеца, преди да бъде провокиран с ваксината.