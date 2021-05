Amazon купува MGM Studios за $9 млрд.

Така гигантът ще получи повече съдържание за своята стрийминг платформа Prime Video

Източник: Shutterstock

Amazon е пред приключване на сделка за придобиването на MGM Studios, за което ще плати между $8,5 млрд. и $9 млрд., съобщи CNBC, като цитира свои източници. Очаква се сделката да стане днес, като това ще е най-голямата покупка за мастодонта в онлайн търговията след придобиването на веригата супермаркети Whole Foods през 2017 г. за $13,7 млрд.



Amazon се стреми да придобива все повече тв и кино съдържание за своята услуга Prime Video, която се конкурира със стрийминг брандове като Netflix и Disney. Частната MGM търси купувачи от няколко години. Сред нейните собственици са инвестиционните фондове Anchorage Capital, Highland Capital Partners, Davidson, Kempner Capital Management, Solus Alternative Asset Management и Owl Creek Investments, които поеха контрола над студиото, едва успяло да се спаси от фалит през 2010 г.



MGM притежава много тв и кино поредици като "Роки", "Професия блондинка", "Розовата пантера" и "Старгейт" и е съсобственикт на праваат за филмите за Джеймс Бонд. Едноименното студио е заснело и успешни съвременни тв поредици като The Handmaid’s Tale и Fargo. В портфейла му са и реалитита като Shark Tank, Survivor, The Real Housewives и The Voice. Освен това притежава и платената тв услуга Epix, която през 2017 г. беше оценена на $1,3 млрд.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...