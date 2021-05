Фалира компания, обещаваща свръхзвукови полети

Aerion Supersonic беше събрала поръчки за $11,2 млрд. за своя джет

Източник: Aerion Supersonic

Компанията Aerion Supersonic, която обещаваше да създаде бизнес джетове за свръхзвукови полети прекрати дейността си, съобщи CNBC. Базираната в Невада, САЩ фирма обяснява решението си с текущата обстановка, която поставя предизвикателство пред набирането на достатъчно капитал за да започне продукцията на своя самолет AS2.



Плановете бяха първият полет на AS2 да е през 2024 г., с цел компанията да започне търговски услуги през 2026 г. Тя твърдеше, че е развила и патентовала технология, която дава възможност на самолета ѝ да постига свръхзвукова скорост без да предизвиква характерният гръм, свързан с минаването на звуковата бариера.



AS2 беше с цена от $120 млн., като през януари 2020 г. шефът на компанията Том Вайс заяви, че разработването му ще излезе около $4 млрд., от които $1 млрд. вече са инвестирани в развитието на двигателя.



Междувременно Aerion Supersonic разви сътрудничества с компании като Boeing, General Electric и оператора на бизнес джетове NetJets, като събра поръчки за $11,2 млрд. По-рано през годината авиопроизводителят съобщи, че смята да изгради производствен център за $375 млн. на международното летище "Орландо-Мелбърн".



