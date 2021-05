Петър Т. Иванов: «Три морета» дава възможности за растеж на един от най-динамичните региони на ЕС

Американската търговска камара в България вече ангажира другите 11 камари с инициативата

Петър Т. Иванов

„Нямамясто за малки мечти“, мисъл на Шимон Перес, която е напълно приложима и за Инициативата „Три морета“ и нейнотоикономическовъздействиевърху 12-те страни в региона, заяви Петър Т. Иванов, главенизпълнителен директор на Американската търговска камара в България (AmCham) на мини-конференцията „Equity for Infrastructure“, организиранана 18 май от Българската банка за развитие.



Регионът на трите моретавключвастрани от Балтийско море, Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Австрия, България и Унгария. В него живее 30% от населението на ЕС (111 милиона души), генерира оборот от 225.6 милиарда евро и средният икономически ръст за последните 5 години е 3.3%. Това е отлична база за привличане на нови инвестиции и има огромен потенциал за нов растеж.



„За да обяснякакво е „Три морета“, често използвам сравнението с плана „Маршал“, който е стартиранпрез 1948 г. отправителството на САЩ. Съссвоите 70 милиарда щатски долара тогава, значителна част от Западна Европа е възстановена след Втората световна война. Източна Европа обаче не се възползва от това поради принадлежността си към страните, заключени на изток от Желязната завеса. Така че, ако искаме да достигнем икономическите нива на Западна Европа и да развием икономиките си и да накараме нашите общества да процъфтяват, трябва да привлечем инвестиции и солидни проекти “, каза още Петър Т. Иванов.



Икономическата перспектива на региона „Три морета“ изисква интензивни капиталови инвестиции в инфраструктурите: дигитална, транспортна, енергийна. Освен това не бива да мислим, че тези три измерения трябва да се разглеждат като отделни. Дигитализацията и иновациитемогат да ни накарат да направим технологичен скок, чрез който да надградимили доринадскочимизграждайкиот нулатаенергийни и транспортнипроекти. Те трябва да подобрятсвързаността и енергийната независимост на нашите страни. „Имапоне 600 милиарда евро за покриване на всичкиидентифициранинужди на региона до момента.“ добавиПетър Иванов. „Например имаме три супер компютъра в Източна Европа, построени със средства от ЕС. Засега обаче те нямат осезаема свързаност помежду си. Според мен това може да е солиден потенциален проект, финансиран от „Три морета“, коментира още той.



Проектите, получаващи финансиране, ще преминат през строг процес на оценка от Инфраструктурния фонд «Амбър» (Amber Infrastructure Fund). Това е консултативният орган, който оценява дали даден проект отговаря на критериите на Инвестиционния фонд «Три морета» (ИФТМ). Стартиращи компании не могат да се класират за финансиране, защотоИТФМ търси зрели компании и проекти със стабилно управление и очаква да разглежда реални бизнес планове.



«Трябва да разгледаме Инвестиционния фонд за Три морета (3SIF) като допълнение към Фонда за възстановяване на ЕС. Бих предложил дори всяко правителство да въведе и реализира такива проекти, които биха могли да преминатоценката на «Амбър». Критериите на Инвестиционния фонд «Три морета» биха могли да служат катоеталон за създаване на национален растеж. По този начин бихмеимали не само усвояване на еврофондове, но бихме могли да възстановим нашата икономика с печеливши и бизнес-ориентирани проекти“, предложи Петър Иванов.





Благодарение на мрежата Американските камари в Европа (Am Chams in Europe), Американската търговска камара в Българиявече ангажира другите 11 камари с «Инициативата Три морета». „Очакваме моите колеги от тези организации да дойдат в София на 8-9 юли, като доведат свои бизнес делегации. Американските камари от Инициативата представляват иновативни компании и те ще пристигнат в София, за да проучат нови възможности. Заедно с другите Американски камари планираме да надградим Словенската декларация от 2019 г. и ще се опитаме да дефинираме по-добре нашата роля в Инициативата", добави Петър Иванов.



За конференцията



Българската банка за развитие организира на 18 май 2021 г. виртуална мин конференция „ЕQUITY FOR INFRASTRUCTURE“. Нейна цел бе да се представят възможностите за финансиране от Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“(3SIIF).



Сред панелиститебяха Беата Дачинска-Музичка, главен изпълнителен директор на Инвестиционен фонд „Три морета“ и главен изпълнителен директор на Полската национална банка за развитие BankGospodarstwaKrajowego (BGK), Джо Филипс, главен икономист на AmberInfrastructure Limited.



Официално обръщение направи президентът на Република България Румен Радев.



В събитието участваха Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика и бе модерирано от Илия Лингорски, старши икономист на Българската банка за развитие.

