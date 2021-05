Някой ден може да открие нов ензим или хормон

Докторската дисертация на Йордан Георгиев е посветена на изследването на структурата и имуномодулиращата активност на полизахаридите от 34 лечебни растения

За младите учени в България се знае малко, за да не кажем почти нищо. В страната обаче има млади хора с принос в различни области, които работят в институти и научни организации и създават ценен продукт. Те са истински национален капитал, а дейността им допринася за развитието на българската икономика.Още от малък не се възприемал като стандартен човек, който следва отъпканите пътища на другите. Не вярвал на приказки от типа – колелото, телефонът и топлата вода вече са открити.Йордан Георгиев е бургазлия, роден е през 1988 г. в семейство на педагози. Завършва тамошната гимназия по туризъм и отива да учи в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Постепенно науката го завладява. В първи курс е запленен от органичната химия. После се влюбва в биохимията и след втори курс си сменя специалността на „Биотехнологии“, а още в трети курс започва сериозна научна работа в Хумболтовия университет в Берлин. В Германия се занимава с изследването на един ензим, който е отговорен за натрупването на метанол в процеса на производство на алкохолните напитки.След бакалавърството в Университета по хранителни технологии завършва и магистратура по „Биофармацевтична биохимия“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.От 2018 г. е доктор по биоорганична химия и главен асистент в Института по органична химия с център по фитохимия към БАН. Научните му интереси са в областта на фитохимията, имунологията, медицинската биохимия, хранителната биотехнология и диететиката.В пловдивския филиал на Института по органична химия с център по фитохимия към Българската академия на науките няма изследователска група, която да не се занимава с научни изследвания, пряко приложими в живота. В института са разработени редица продукти, като лечебни кремове за третиране на раневи инфекции, фитопрепарати на основата на пчелен прополис, козметични продукти и хранителни добавки от слузта на градинския охлюв и др., обяснява младият учен. А в Лабораторията по биологично активни вещества в Пловдив са разработени различни функционални напитки на основата на горски плодове – като арония, и хранителни добавки – като гранулиран плодов пектин с витамини и минерали. Продуктите на нашия институт не стоят само по лабораторните рафтове, те отдавна могат да се намерят и в търговската мрежа и дома на българина, горд е д-р Георгиев.Докторската му дисертация е посветена на изследването на структурата и имуномодулиращата активност на полизахаридите от 34 лечебни растения, като сребролистна липа, лавандула, коприва, тученица и др., и разработването на полизахарид-съдържащи фитопродукти от тях. За реализирането на тези изследвания е специализирал в Университета „Китасато“ в Токио, Института по биофизика към Чешката академия на науките (ЧАН) и Университет на Осло.На кого д-р Георгиев дължи най-много за развитието си? Смята, че това е може би най-важният въпрос, който се задава на един учен. Първо, заслуги имат семейството му и колегите в лабораторията, които са зад него във всичко в този живот. В гимназията по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас е имал страхотни преподаватели, между които учителката по химия Лили Янева. Важна роля са изиграли доц. д-р Слава Бахчеванска и проф. дтн Алберт Кръстанов от УХТ-Пловдив и проф. д-р Балик Джамбазов от ПУ „Паисий Хилендарски“. „Но най-важен за мен се оказа контактът ми с научния ми ръководител на дисертацията доц. д-р Мария Крачанова, както и проф. д-р Берит Паулсен от Норвегия. През последните години огромна роля в моя професионален живот има и проф. д-р Петко Денев, който е ръководител на нашия екип“, казва младият учен.В момента той е участник в четири действащи проекта към фонд „Научни изследвания“. Миналата година подал проект по конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия към Фонда, който разработва заедно с проф. д-р Светла Данова от Института по микробиология към БАН и колеги от Института по високомолекулни съединения към Руската академия на науките в Санкт Петербург. Проектът получава 99,5 точки от 100 възможни при оценяването в България, но не е одобрен за финансиране от руска страна. Тематиката е свързана с изучаване на in vivo противовъзпалителните свойства на полизахариди от български билки и разработване на полизахарид-базирани наночастици с приложение в биомедицината.Д-р Георгиев ръководи постдокторантски проект по програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерството на образованието и науката и съвместен международен проект с Института по биофизика в Бърно, Чехия, по програма за научно сътрудничество между БАН и Чешката академия на науките. Работата по проектите е свързана с изучаването на структурата и биохимичните механизми на имуномодулация с полизахариди, изолирани от кръвен здравец, родопския ендемит Орфеево цвете, гъбата сърнела и цианобактерии от колекцията на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“. Целта е търсенето на нови полизахариди, които са способни да регулират интестиналната имунна система и полезните бактерии в червата. Занимава се и с преподавателска дейност като хоноруван асистент по биохимия на български и чуждестранни студенти в Медицинския университет в Пловдив.Той е съавтор в 24 научни публикации с общ импакт фактор 49, h-index 7, като 9 от тях са публикувани в престижното международно издателство Елзевиер.Гл. ас. Георгиев е специализирал в Германия, Япония, Чехия и Норвегия. Работи като гост-рецензент в редица международни научни списания, като Carbohydrate Polymers, Food Chemistry, Trends in Food Science and Technology и Molecules. Той е участник в изпълнението и разработването на научноизследователски проекти към фонд „Научни изследвания“ на МОН, програмите на БАН за подпомагане на млади учени и международно сътрудничество, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“ и др. Носител е на две награди на БАН за млади учени от 2019 г. Членува в Българското фитохимично сдружение и Съюза на химиците в България.Д-р Георгиев беше номиниран от МОН за Голямата награда за млад учен „Питагор“ през 2020 г.При тази впечатляваща кариера още в началото на пътя му на учен дали държавата прави достатъчно за развитието на науката в България? Д-р Георгиев не бърза да отговори лично, включително защото съвременната наука не е индивидуален спорт. Изтъква, че в традиционното класиране на Scimago Institutions Rankings неговият институт заема трета позиция в общата класация на българските научни и образователни институции (след БАН и СУ „Св. Климент Охридски“) за 2020 г. и демонстрира най-силно изразена ориентация към приложна наука в страната. Scimago Institutions Rankings е публично достъпен портал, който включва списанията и научните показатели за страната, разработени от информацията, съдържаща се в международната база данни Scopus® (Elsevier B.V.). „Освен разработените продукти в нашия институт този резултат е доказателство за качеството на научната ни продукция в световната наука“, аргументира се младият учен.Признава, че в последните години има подобряване на заплащането на младите учени в страната по различни самостоятелни инициативи на МОН или при съфинансиране от ЕС. Самият той е типичен пример за такъв млад учен и е благодарен. Тези програми обаче са с временен характер и не могат да решат проблема с ограничения брой млади изследователи в БАН. За него е скандално малка разликата в заплащането на един утвърден учен в БАН и това на редови гимназиален учител или нехабилитиран университетски преподавател. „Понякога си мисля, че България не заслужава своите учени, но ние продължаваме да сме тук и да работим за интелектуалното развитие на родината си“, признава д-р Георгиев. И се ядосва, че в коронавирусната пандемия, докато учени от БАН създаваха защитни маски, които веднага влязоха в употреба, а други работеха върху създаването на ваксина, високоплатени професори обясняваха в национален ефир, че трябва да си мием ръцете.Какво е впечатлението на младия учен от личния му опит и наблюдения за връзката бизнес – наука, дали българският бизнес желае да инвестира или безвъзмездно да подпомага науката у нас? Според д-р Георгиев бизнесът се опитва да подпомага науката в България, но е нужно държавата да създаде по-добри механизми, така че да има максимално справедливо разпределение на благата, които са плод на съвместната работа с бизнеса. И дава за пример себе си, как сам се е „спасил на косъм“: „През 2011 г., когато започнах работа като химик в Института, бях на 4-часов работен ден, защото нямаше възможност да бъда назначен веднага на 8-часов. Но брутната заплата и на 8 часа беше по-ниска от половината на минималната заплата от последните години. По-късно като докторант получавах смешна стипендия. В този период, ако не работех и по приложни проекти от фирмата на проф. дхн Христо Крачанов, нямаше да остана нито в БАН, нито в България“. Сега, благодарение на няколкото мащабни инфраструктурни проекта в института, като Центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси от лечебни и ароматични растения за иновативни продукти“, е било закупено високотехнологично оборудване, което може да бъде полезно на българския бизнес в разработването и комплексното охарактеризиране на нови природни продукти за поддържане и опазване на здравето и околната среда.Към какво се стреми д-р Георгиев като учен, каква е неговата мечта? Разбира се, тя може да бъде изразена най-добре на неговия научен език. „Аз се стремя да надникна в света на гликобиологията. Това е светът, в който въглехидратите оживяват чрез своите физиологични функции. Бих искал да открия нов ензим, клетъчен рецептор или хормон и това да се случи в България. Към настоящия момент обаче не разполагам с нужната за тази цел експериментална база, но аз вярвам, че мечтите се сбъдват“, казва младият учен.