Как най-умно да изхарчим парите на Европа за възстановяване?

Боян Рашев

Националният план за възстановяване и устойчивост се пише, за да може България да има достъп до финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. В него е записано:„Цел: Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията… Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка“.В първоначалния си вид обаче Планът беше по-скоро План за спестяване и свиване, отколкото План за развитие и експанзия. А България има нужда от второто, ако искаме някога да постигнем „конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските“.Добрата новина е, че втората версия на Плана адресира този основен недостатък ив прехода към устойчивост чрез три фонда за инвестиции в „технологична модернизация“, „зелен преход“ и „дигитализация“. Държавата вече не се опитва сама да прави икономическото развитие. Тя заема стимулираща роля, която едновременно да използва даденостите на страната и да даде на чистите технологични решения тласък към постигане на значимо пазарно присъствие.Междувременно Европейската комисия представи насоки за прилагането на т.нар. принцип за ненанасяне на значителни вреди на околната среда при инвестирането на средства от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост. Улесняването на екологичния преход е главна цел на Механизма. Разпоредбите за ненанасяне на значителни вреди са ключов инструмент за този преход, заедно с изискването най-малко 37% от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки национален план за възстановяване и устойчивост на държавите членки, да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата.е предварително условие за одобряването на националните планове от Европейската комисия и Европейския съвет, което е определено в регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост. Посока, която нашият План все още не отразява в достатъчна степен.В тази връзка според мен най-голям финансов ресурс трябва да отиде за стимулиране на проекти, които условно бих разделил на следните две групи:Таксономията ясно дефинира кои са икономическите дейности, които Европа счита за „устойчиви“ и желае да промотира на територията си (виж Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council / Taxonomy Regulation).До момента нямаше регламентирани критерии за това кои икономически дейности могат да се считат за устойчиви и екологосъобразни. Таксономията осигурява точно това. Тя включва три подкатегории:„Нисковъглеродните“ дейности са такива, които съответстват на целта за нулеви емисии през 2050 г. – производство на фотоволтаици, вятърни генератори, електромотори, батерии, горивни клетки, биогаз, енергия от водород, инсталации за улавяне и складиране на въглерод и т.н.Като „преходни“ дейности, или такива, които ще бъдат неизбежно нужни по време на енергийния преход, се определя практически цялата индустрия за производство на базови суровини. Това включва производството на стомана, алуминий, цимент, пластмаси, торове и др., но при изключително трудни за постигане критерии за нисък въглероден интензитет.Източник:„Подпомагащи“ са дейности, които способстват за прехода, като тук например са включени и информационните технологии и комуникациите, доколкото конкретните им услуги осигуряват възможности за повишаване на енергийната ефективност и дематериализация на процеси.В България има множество фирми, от стартиращи до големи предприятия, които пасват на описаните по-горе критерии и биха могли да постигнат бърз растеж и даи услуги с висока добавена стойност, ако държавата им осигури някаква форма на подкрепа. Това може да стане по много начини, не само чрез директни грантове.Най-важната и лесна стъпка в посока декарбонизация включва отоплението и/или когенерация на топлина и електричество – слънчеви термални панели, енергийно оползотворяване на геотермални води и геотермален градиент, биомаса, отпадъци, вкл. утайки от пречиствателни станции. В Западна Европа тези алтернативни източници на енергия вече са масови, включително и особено в малки населени места. Отдавна има налични и евтини технологии всичко това, вкл. енергийното оползотворяване на отпадъци, да се случва по чист начин.За по-малките населени места централизираното топлоснабдяване с отпадъчна биомаса е единственото работещо решение за чист въздух през зимата. За София най-важната стъпка към чисто отопление минава през концесиониране на „Топлофикация-София“ на стратегически международен инвеститор.Тук бих включил и проекти за складиране на електроенергия в батерии, които да подкрепят локално системата и да обезсмислят поддръжката на резервни мощности. AES е сред глобалните лидери на тази индустрия и вече има силно присъствие в България. Страната ни има отлични условия завкл. с използване на отпадъчната топлина от тях за централизирана топлофикация. Локалното производство на биогаз и/или водород и използването им на място или вкарването им в газопреносната мрежа тепърва можем и трябва да развием.Накрая най-важното: Колкото и пари да изсипе в икономиката на страната, Планът за възстановяване и устойчивост няма да постигне целите си, ако не е придружен с реформи, които стимулират частната инициатива. Тук не става въпрос само за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, а преди всичко за създаване на условия печалбите на българските компании да бъдат реинвестирани в страната, както и българските граждани да извадят и инвестират парите си, които кротко спят под дюшеци и в банкови влогове. Това е свързано с две неща:Боян Рашев е управляващ партньор в консултантската компания denkstatt. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управлението на околната среда, кръговата икономика.