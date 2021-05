Путин не е еднорог

Руският президент Владимир Путин позира за снимка, докато е на почивка в Сибир на 21 март.

На Запад руският президент и бивш шпионин от КГБ Владимир Путин често е изобразяван, като триизмерен гросмайстор по шахмат, който играе срещу света с една ръка, вързана зад голия му торс. Никой друг световен лидер не е завладял въображението като него. Но, ако Путин не е всичко това? Какво, ако той не е толкова специален, колкото обича да изглежда? Това е аргументът, изтъкнат от професора от Колумбийския университет Тимъти Фрай в новата му книга "Слаб авторитарен човек: границите на властта в Русия на Путин“ (Weak Strongman: The Limits of Power in Putin?s Russia), която показва, че Путин може да има повече общо с авторитарните си колеги, отколкото си мислим, пишеМного от действията му не са резултат от неговия мироглед, а по-скоро от трудните компромиси, които политиците другаде трябва да правят. В авторитарните режими тези компромиси включват разплата с елитите, като същевременно трябва да вимават да не подкопаят икономиката, рискувайки недоволството на народа. Това постоянно променящо се изчисление е най-очевидно във вътрешната политика на Русия, където, както подсказва заглавието на книгата, Путин е мощен, но неговото управление не е абсолютно. Както в много авторитарни страни, Кремъл отговаря на общественото мнение, защото е по-лесно да се управлява с тънка легитимност, отколкото изобщо да няма такава.Фрай се позовава на работата на руските изследователи Андрей Яковлев и Антон Казун, които са открили седем случая между 2017 и 2019 г., при които властите са отстъпили пред общественото недоволство, пише авторката Ейми Маккинън, давайки пример със случая с разследващия журналист Иван Голунов. Арестът му предизвика недоволство от общественици и други журналисти - включително от работещите за държавната телевизия. Голунов беше освободен до дни при безпрецедентно покачване на недоволството. Каквато и да е истинската причина за първоначалния му арест, Кремъл ясно стигна до заключението, че не си струва да предизвиква по-широки вълнения.Автократичното балансиране става все по-трудно, колкото по-дълго Путин остава на поста си. През последните години рейтингите му на одобрение започнаха да падат, а властите все повече се стремят да премахнат потенциалните заплахи за режима - като очевидното решение да отровят опозиционния лидер Алексей Навални миналата година. Отравянето на Навални е само един драматичен случай на фона на подновените репресии срещу гражданското общество в Русия. Книгата на Фрай, като пътна карта към авторитаризъм, не може да бъде по-навременна.По темата за гражданското общество сравнителният подход на Фрай дава мрачна картина накъде се насочва Русия. Той цитира работата на учения Кристиан Дейвънпорт, която описва подробно как репресиите в авторитарните държави генерират нови репресии, по спирала, която затруднява режима да се справи с основните причини за социалните вълнения. Западната гледната точка е толкова насочена срещу самия президент, а не към системата, в която той работи, че се смята, че след като Путин напусне поста, всичко ще бъде наред. Но Фрай посочва изследване на Хайн Гьоманс от университета в Рочестър, което изследва съдбата на недемократичните правителства в продължение на шест десетилетия. Демократичните правителства следват автократи само в 16% от случаите. „Освен ако не настъпи драматична промяна в политическата система, който управлява Русия, ще се сблъска с много от същите политически компромиси, които окупираха администрацията на Путин през последните двадесет години“, пише Фрай.Не всичко обаче е толкова мрачно. Фрай посочва, че Русия е по-богата и има по-образовано население от средностатистическата автокрация. Плюс е и относително високата степен на урбанизация, хомогенно население и по-младо поколение, което е по-отворено към Запада, отколкотопо-старото поколение и всичко тези неща могат да послужат, като градивни елементи за по-демократичен стил на управление.Един от мотивите на Фрай да напише книгата е да покаже богатия набор от социални научни изследвания, провеждани от руски и международни учени, не много от които са проникнали в общественото съзнание. „Тъй като видях, че дискусията за Русия става все по-политизирана и поляризирана, наистина почувствах, че е важно да се направи опит да се намали температурата малко“, казва Фрай в интервю за Foreign Policy.В цялата книга Фрай нежно развенчава често повтаряната идея на коментаторите, че руснаците подкрепят Путин поради вродена склонност към силни лидери. Чрез проучване на данните от анкети Фрай показва, че Путин се оценява по резултатите от неговите политически решения и че руснаците имат много по-нюансиран поглед върху своя президент, отколкото често се предполага. Например анексирането на Крим през 2014 г. повиши рейтинга му на одобрение до 80%, постижение, което беше подкопано от решението от 2018 г. за повишаване на пенсионната възраст.Пълно с изследвания и изпъстрено с анекдоти от собствените му пътувания през годините - например как се опитват да го примамят в неудобния„ любовен капан “на КГБ в Съветския Узбекистан, подход, който той изоставя - работата на Фрай е навременна и приятно четиво, което се превръща в противоречив разговор, предоставяйки основано на факти развенчаване на клишето за Путин и Русия, заключава авторът от отдела за националната сигурност и разузнаването в Foreign Policy.