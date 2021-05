Работа от вкъщи: Как да успяваме?

Виктория В. Блажева

Текстът е публикуван в бр. 7 на сп. Business Global.



Правило 1:

Правило 2:

Правило 3:

Правило 4: Създайте си чувство за спешност

Правило 5: Искате да промените света от вкъщи? Оправете си леглото сутринта

Правило 6:

Правило 7: Бъдете наясно със задачите за деня

Правило 8:

Автор: Виктория В. Блажева*Беше сряда, 11 март 2020 г., два дни преди първия локдаун. „Вземайте лаптопите и от днес ще работите от вкъщи“, казах на половината от екипа в офиса. Другата половина „пробно“ вече две седмици си бяха в къщи и очакваха от понеделник да се завърнат в офиса и да ни сменят. „Ами… чао?!?“, последният колега затвори вратата след себе си и останах сама…Вече година сме главни герои във време на безпрецедентни промени. Трансформацията засегна начина, по който живеем, работим и общуваме. За много хора това означаваше бързо да се адаптират, включително към възможността за работа от вкъщи. Google, Salesforce, UBS, UniCredit, Facebook, Financial Times... това са само част от хиляди компании, които вече обявиха, че работата от вкъщи ще остане в предложенията им към служителите и след края на пандемията.Работа от вкъщи – звучи просто, лесно и удобно. Зад удобството и спестените часове пътуване от и до офиса идват моментите на несигурност, объркване, самота, неяснота. Причините – не сме заедно с екипа всеки ден, не виждаме лицата на колегите в познатия офис. В отдалечена среда губим най-експресивните средства за въздействаща комуникация и общуване – изражението на лицето, жестовете, позата, гласа.Хиляди проучвания и статии вече са написани за положителните, но и за негативните ефекти от работата вкъщи. Но има доказани действия, които, ако прилагаме, ни помагат да бъдем по-уверени, продуктивни и удовлетворени от възможността да работим от вкъщи.Просто попитайМинавам за организиран и самостоятелен служител и мениджър. Но в първия ми ден на работа от вкъщи станах, седнах пред компютъра и... не знаех откъде да започна. Тогава написах на мениджъра ми: “Имам нужда от съвет, от насока“. Говорихме само 5 минути. Оттогава не съм се спирала.В момент на несигурност не предполагайте, а просто попитайте – това ли е важното в момента, какво точно се очаква от мен, правилно ли разбрах задачата. Когато общуваме, без да сме заедно физически, всяка дума може да се изтълкува погрешно. Единственият, а и най-лесният начин да се разберем – с колегите, с клиентите, с мениджъра ни – е просто да попитаме.Кризата е възможностда блеснете, затова давайте най-доброто от себе сиНищо не се забелязва по-добре от хората, които дават всичко от себе си в обстановка на криза. Инициативните и предприемчивите, които опитват нови неща, предлагат помощ и показват резултати, са най-желаният актив за всяка компания.Бъдете достъпниРаботата от вкъщи, от офиса, отвсякъде е.... работа, а не нещо, коeто вършим между яхнията, прането, пазаруването и вземането на детето от училище. Както мениджърите, така и членовете на екипи трябва да бъдат достъпни в рамките на работния ден. Ако в определен момент имате нужда да се фокусирате за по-дълго, да не бъдате прекъсвани – просто кажете на колегите си. Те вероятно няма да имат против да ви осигурят това спокойствие. Ако графикът ви например позволява от 14 до 15 часа да ползвате почивка, за да направите следобеден крос, предварително съгласувайте това с мениджъра и колегите. И се отдайте спокойно на спорта, след което се върнете освежени “в офиса“.Дори и когато не работим „на първа линия“, очакванията на клиентите и колегите към нас са за бързина, качество и удобство. Това предполага да реагираме максимално бързо и да не отлагаме – отговор, обаждане, среща. Навреме казаното „не“ е 100 пъти по-добро от късно казаното „да“.В своята милиони пъти гледана и споделяна реч пред студентите на от University of Texas, Austin, адмирал Уилям Макрейвън споделя: „Ако искате да промените света, започнете с това да си оправите леглото. Ще ви даде малко чувство на приключена задача, гордост, и ще ви насърчи да направите още нещо и след това още нещо, и след това още нещо. В края на деня ще видите, че сте изпълнили десетки други малки задачи. Оправянето на леглото ще потвърди още веднъж, че малките неща в живота са тези с голямо значение. Ако не направиш малките неща както трябва, няма как да направиш както трябва големите неща“.Облечете се с офис дрехиПо дрехите посрещат, знае народът. Не е нужно да сте с най-официалния си костюм, но спретнатото бизнес облекло, а не домашните дрехи, ще ви настроят на работна вълна и ще помогнат по време на виртуални срещи да създадете професионално впечатление за себе си. Не пропускайте да се „брандирате“ с елемент от компанията, която представлявате. Виртуален фон с логото, брандирана чаша, шалче, значка – намерете елемент, който да показва принадлежността ви към по-голяма общност.Напишете си задачите за деня от предишната вечер. Ако не знаете какви са, се върнете към първия съвет и питайте, питайте, питайте.Планирайте почивкиКогато човек работи от вкъщи, може да се увлече да пропусне обед или почивка. В офиса е по-лесно – винаги ще се намери някой да ни покани на кафе. Важно е да обръщаме внимание, че на всеки 45 минути концентрирана работа трябва да се раздвижим.Когато човек управлява хора, трябва да е готов да работи повече, много повече.Подгответе се да отделяте повече време на хората сиАко до този момент сте се разбирали и без думи с екипа, отдалеченото управление не позволява това. Всеки, който отговаря за екип или проект, трябва да отдели повече време на разговори с хората, разясняване и мотивация. Бъдете отворени да правите редовни индивидуални срещи с една-единствена тема „Как си?“.СвръхкомуникирайтеВажно е заедно с екипа да изговорите какви са каналите за комуникация и часовете, в които можете да ги използвате. Скайп, телефон, имейл, виртуални срещи, WhatsApp групи и т. н. – възможностите са много. Не предполагайте, че всички ги знаят по презумпция и могат да ги използват. Поне 1 – 2 пъти в седмицата събирайте екипа виртуално, дори и за кратко. В срещите всяка минута след 1 час губи експоненциално ефективността си. Не допускайте среща, без предварително да сте изпратили темите, които ще се обсъждат.Осигурете драстична прозрачностУвеличете драстично прозрачността в екипа – кой с какво е ангажиран, кой за какво отговаря, кой какво ще свърши, кой на кого ще помага. Веднъж седмично споделяйте този план с екипа и го актуализирайте.Казвайте „Браво“ и „Благодаря“ по-честоКогато човек работи отдалечено, за него е много по-трудно да получи обратна връзка за работата си. Вместо да предполага, че “си знае”, добре е мениджърът активно да връща обратна връзка. В книгата на Кен Бланчард “Едноминутният мениджър” намираме този ценен съвет: „Хванете“ хората си, когато са направили нещо правилно, и ги похвалете, вместо да търсите да ги хванeте, когато са сгрешили, за да ги порицаете. Принципното правило е: хвалбата трябва да е пред всички, негативната обратна връзка – на четири очи.Празнувайте заедноПобеди, награди, сделки, рождени дни… Празнувайте заедно, дори и отдалечено. Няма да е същото, но няма и да сте пропуснали да отбележите успеха. Хибридни празнувания с част от колегите в офиса и част от вкъщи са по-добър вариант от това да пропускате поводи.Независимо дали сте член на екип или управлявате хора, доверете се на чисто човешките си инстинкти, съветва американският писател и мотивационен лектор Саймън Синек: „Гениалният цигулар Исак Щерн казва, че музиката е това, което се случва между нотите. Така и доверието в екипите е това, което се случва между срещите. Лидерството е в малките неща. Затова вдигнете телефона и просто попитайте колегата си: Как си?“.Плахо-плахо, вече се задава пролетта. Защо да не го попитате на „ходеща“ среща в парка?*Виктория Блажева е първи вицепрезидент в УниКредит Булбанк, директор „Връзки с обществеността и комуникации“. Тя ръководи и координацията на инициативата Social Impact Banking в България. Виктория е в борда на директорите на Тръст за социална алтернатива и в борда на Harvard Club of Bulgaria. Член е на Обществения съвет към борда на Българското дружество за връзки с обществеността, на Съвета на жените в бизнеса и на Европейската асоциация на комуникационните директори. Изнасяла е лекции в областта на маркетинга, комуникациите и социалното предприемачество в различни програми и конференции. Преподава „Корпоративни комуникации“ в българското представителство на London School of PR.Завършила е MBA в Warwick Business School, бизнес програмата CORe на Harvard Business School, професионалната програма „Иновации и предприемачество“ на Stanford Graduate School of Business, програмата за висши мениджъри на Harvard John F. Kennedy School of Government за стратегическо управление на неправителствени организации и др. Алумни на Center for Finance, Technology and Entrepreneurship по специализациите Fintech, AI и Open Banking.