Проучване на MIT оспорва правилата за социална дистанция

На закрито рискът от зараза е един независимо дали сте на 1,8 или на 18 метра

Рискът от излагане на Covid-19 на закрито е толкова голям на 60 фута (около 18 метра, 1 фут е 0,305 м, бел. ред), колкото и на 6 фута (1,80 метра) - дори когато носите маска, показва ново проучване на изследователи от Масачузетския технологичен институт, които оспорват правилата за социално дистанциране, приети по целия свят, съобщи CNBC.



Професорите от Масачузетския технологичен институт (MIT) Мартин З. Базант, който преподава химическо инженерство и приложна математика, и Джон У.М. Буш, който преподава приложна математика, са разработили метод за изчисляване на риска от експозиция на Covid-19 в закрити условия, който взема предвид различни фактори, които могат да повлияят на предаването, включително количеството време, прекарано вътре, филтриране и циркулация на въздуха, имунизация, щамове, използване на маска и дихателна дейност като дишане, хранене, говорене или пеене.



Базант и Буш поставят под въпрос дългогодишните насоки за Covid-19 от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Световната здравна организация в рецензирано проучване, публикувано по-рано тази седмица в Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.



„Ние твърдим, че наистина няма голяма полза от правилото от 6 фута, особено когато хората носят маски“, казва Базант. „Наистина няма научна обосновка, защото въздухът, който човек диша, докато носи маска, има тенденция да се издига и пада другаде в стаята, така че сте по-изложени на вируса на средна, отколкото на близка дистанция.“



Важната променлива, която CDC и СЗО са пренебрегнали, е времето, прекарано на закрито, каза Базант. Колкото по-дълго някой е вътре със заразен човек, толкова по-голям е шансът за предаване, каза той.



Отварянето на прозорци или инсталирането на вентилатори, за да се раздвижва въздухът, също може да бъде също толкова ефективно или дори по-ефективно, отколкото да се харчат големи суми пари за нова система за филтриране, каза той.



Базант също така смята, че насоките за налагане на ограничения за заетост на закрито са погрешни. Той казва, че 20 души, събрани вътре за 1 минута, вероятно е окей, но не и в продължение на няколко часа.



„Това, което нашият анализ продължава да показва, е, че много бизнеси, които са били затворени, всъщност не е трябвало да бъдат. Често пъти пространството е достатъчно голямо, вентилацията е достатъчно добра, времето, което хората прекарват заедно, е такова, че тези пространства могат безопасно да се експлоатират дори с пълен капацитет и няма основателна научна подкрепа за намален капацитет в тях", - казва Базант.



„Мисля, че ако погледнете числата, дори в момента за много типове пространства, ще откриете, че няма нужда от ограничения за заетост“, допълва той.



Правилата за социално дистанциране от шест фута, които водят до затваряне на предприятия и училища, "просто не са разумни", според Базант.



„Този ​​акцент върху дистанцирането беше наистина погрешен от самото начало. CDC или СЗО никога не са предоставили обосновка за това, те просто са казали, че това е, което трябва да направите, и единственото оправдание, за което съм наясно, се основава на изследвания на кашлица и кихане, където те разглеждат възможността най-големите частици да паднат на пода и дори тогава е много приблизително, със сигурност можете да имате по-голям или по-малък обхват, по-малки или по-големи капчици “, каза Базант.



„Дистанцирането не ви помага толкова много, а също така ви дава фалшиво чувство за сигурност, защото е толкова безопасно на 6 фута, колкото и на 60 фута, ако сте на закрито. Всъщност всички в това пространство са изложени на приблизително еднакъв риск “, отбеляза той.



Капчици, обвързани с патоген, пътуват във въздуха на закрито, когато хората говорят, дишат или ядат. Понастоящем е известно, че въздушното предаване играе огромна роля в разпространението на Covid-19, в сравнение с по-ранните месеци на пандемията, където миенето на ръце се считаше за водеща препоръка за избягване на предаването.



При издишване тези капчици се смесват с телесната топлина и въздушните потоци в района, като се издигат и пътуват из цялата стая, без значение колко социално дистанциран е човек. Според проучването хората са по-изложени на този „фонов“ въздух, отколкото на аерозолите от човек.



Например, ако някой заразен с Covid-19 носи маска и пее силно в затворена стая, човек, който седи от другата страна на стаята, не е по-защитен от някой, който седи само на метър от заразения. Ето защо времето, прекарано в затворената зона, е по-важно от това колко далеч сте от заразения човек.



Маските работят по принцип за предотвратяване на предаването чрез блокиране на по-големи капчици, поради което по-големите капчици не съставляват по-голямата част от инфекциите на Covid, тъй като повечето хора носят маски. По-голямата част от хората, които предават Covid, са безсимптамни и не кашлят и кихат.



Маските предотвратяват предаването на закрито чрез блокиране на директни потоци въздух, което най-добре се визуализира, като си представите, че някой издишва дим. Постоянното излагане на директни струи инфекциозен въздух би довело до по-висок риск от предаване, въпреки че излагането на директни струи издишан въздух обикновено не трае дълго.



Дори и с маски, както при пушенето, тези, които са в близост, са силно засегнати от вторичния дим, който си проправя път около затворената зона и се задържа. Същата логика се отнася и за инфекциозните въздушни капчици, според проучването. Когато сте на закрито и маскирани, факторите освен разстоянието могат да бъдат по-важни, за да се вземат предвид, за да се избегне предаването.



Що се отнася до социалното дистанциране на открито, Базант казва, че няма почти никакъв смисъл и че това да се прави с маски е „някаква лудост“.



„Ако погледнете въздушния поток навън, заразеният въздух ще бъде отвян и е много малко вероятно да причини предаване. Има много малко регистрирани случаи на предаване на открито", казва той. „Пренаселените пространства на открито може да са проблем, но ако хората държат на разумно разстояние от около 3 фута навън (около 1 метър, бел.ред.), аз се чувствам доста комфортно с това, дори без маски.“



Базант казва, че това може да обясни защо не е имало скокове в предаването в щати като Тексас или Флорида, които са отворили отново бизнесите без ограничения на капацитета.



Що се отнася до новите щамове, които са 60% по-предаваеми, увеличаването на вентилацията с 60%, намаляването на времето, прекарано вътре или ограничаването на броя на хората на закрито, може да компенсира този риск.



Базант каза още, че голям въпрос, който предстои, ще бъде кога маските могат да бъдат премахнати и че насоките на проучването могат да помогнат за количествена оценка на свързаните рискове. Той също така отбеляза, че измерването на въглероден диоксид в една стая също може да помогне да се определи количествено наличният заразен въздух и следователно рискът от предаване.



„Нуждаем се от научна информация, предадена на обществеността по начин, който не просто предизвиква страх, но всъщност се основава на анализ“, каза Базант. След три кръга на тежка партньорска проверка той каза, че това е най-тежката рецензия, която е преживявал някога, но се надява, че публикацията му ще повлияе на политиките за дистанциране.

