Повече за по-малко

Георги К. Първанов

Текстът е публикуван в бр. 6 на сп. Business Global.

Автор: Георги К. Първанов*Факт е, свикнахме в коронакризата, а и преди това, да питаме само какво фирмите правят за своите служители. Но има и обратен въпрос – каква нова енергия, идеи и смисъл дават екипите на бизнеса. И как компаниите могат да насърчават хората си да бъдат по-активни, успешно да отсяват и насърчават най-добрите предложения.Служителите и тяхната инициатива, запазеното спокойствие и трезва мисъл в кризата, въведените механизми за решения, които тръгват от изпълнителските кадри – оператори, работници, куриери, - минават през средното управленско ниво и стигат до висшия мениджмънт, гарантират успех в решаването на проблемите. Така могат да се постигат цели, цялостно да се трансформира организацията, да расте пазарният ѝ дял, при това с по-малко съпротивление на оперативно ниво.Как служителите могат да проявят своята съпричастност в кризата, какво могат да направят за компаниите, за които работят?1. Иновации и вътрешно предприемачество. Независимо дали става въпрос за малка, средна или голяма фирма, изключително важна е инициативата на служителите. Тя може да е насочена към промяна в продукти или услуги, да спестява средства, да води до оптимизации, до ефективно решаване на ежедневни казуси. В малките фирми всяко предложение бързо може да стигне до ръководството и собствениците. В средните и големите компании този процес трябва да е структуриран по доказано работещ начин. Това означава софтуерно решение или вътрешна ИT и комуникационна система, които да акумулират идеи, решения, проблеми за решаване. Наскоро разгледах българско решение GAPideaz – вътрешнофирмена платформа, в която служителите записват своите предложения. Но освен това могат да сформират неформални екипи и да работят по своите идеи в допълнение към стандартните си задължения и отговорности. Истина е, че всеки служител дава много повече, когато се превръща в предприемач, иноватор или решаващ проблеми експерт.2. Когато условията налагат, е много важно служителите да се преквалифицират без съпротива. Често това означава да се дообучат, за да поемат нова работа в рамките на компанията, като този процес може да не е свързан с увеличение на заплатата. Бързото навлизане на служителите в нова дейност също е начин да помогнат на своята организация. Така например част от екипите в А1 показаха готовност и промениха работата си – минаха от физически в електронни магазини. Компанията показа загриженост за тях и за бизнеса и бързо успя да намери решение в кризата. Не така се случи с някои IT и аутсорсинг компании, които побързаха със спешни и недобре планирани съкращения. След няколко месеца им се наложи да наемат обратно хора.3. Устойчивост при мерки за намаляване на заплати и бонуси. Когато това се случи, служителите могат да се обидят, да намалят темпа на работа или да започнат тихо да бойкотират организацията, защото намалява придобивките. Това, което могат да направят за своята фирма, е обратното – да запазят и увеличат енергията и ефективността. Техните усилия сега са вид лична инвестиция в бъдещето на бизнеса. Когато той отново мине в състояние на растеж, тази инвестиция ще им се върне многократно. Или, както казваше Джак Уелч, легендарният СЕО на General Electric: „Най-добрата стратегия в кризата е да даваш повече за по-малко“.4. Дисциплинирано спазване на изискванията за социална дистанция и хигиена. Това е ново изискване за екипите в кризата и нова отговорност към собственото здраве и към безпроблемното производство. Огромни усилия, средства и време вложиха компаниите през 2020 г. за допълнителни предпазни мерки. Има и обратни случаи – организации, в които персоналът или част от него отказа да ходи на работа от страх пред вируса. Но дали да работиш на тези места е наистина безопасно?5. Активно участие на екипите в обсъждането на текущи проекти – много важна част от приноса им в общата работа. Няма как един продукт да се развива без усилията и таланта на всички, които по някакъв начин са свързани с него. Тук за пример ще дам нашата компания, ние сме екип, по-малко от 20 човека. Преди коронакризата имахме обща среща веднъж в седмицата, с продължителност един час. После преминахме на кратки оперативки – всеки ден по 15 – 20 минути. Сега провеждаме онлайн срещи през ден. В кризата нараства силно значението на личната активност в бързото намиране на работещи решения.6. Ефективни при работа home office. Новата реалност поставя служителите в нова ситуация. Те трябва да сменят целия си ритъм, да са отговорни и мобилизирани и да изпълняват перфектно задълженията си в нова работна среда – от дома. И повечето го правят много успешно. Ако преди 10 години някой ми беше казал, че банкови служители ще работят от вкъщи, нямаше да му повярвам. Ето че днес това се случва.7. Персоналът успява да запази спокойствие в кризата. А това е много важно за успешната работа. Много хора силно се притесниха, загубиха сън и спокойствие в кризата. И това е нормално – почти няма фирма без заразени, в немалко имаше и смъртни случаи. И въпреки това хората, отговорни към своята работа и компания, успяха да запазят спокойствие, трезво да преценяват ситуациите и да действат по най-правилния и ефективен начин.8. Кризата е добър шанс за служителите да дадат допълнителна стойност на работодателската марка. Много модна беше темата през последните 2 – 3 г. - разказваха ми за компания, която няма бюджет за обучение на екипа, но има, и то петцифрен, за employer branding. Служителите разбраха, че employer branding в кризата не са общи приказки и чудно звучащи фрази, а извънредно усилие на всеки да промотира своята компания и нейните продукти и специална грижа за клиентите.За съжаление, повечето от горните примери как служителите могат да помогнат на своята компания, не важат за тези бизнеси, които бяха тотално сринати от кризата, като ресторанти, кафенета, организация на събития, фитнеси, туристически компании, свободни професии. Тук екипите с нищо не могат да помогнат.Все пак, ако във вашата компания мениджърите и служителите имат идеи за бизнеса и знаят как да ги осъществят, можете да бъдете спокойни за бъдещето. Всъщност вие със сигурност това го знаете.*Георги К. Първанов има 27 г. мениджърски опит в HR сферата, в компании като McDonalds, Societe Generale и Американско посолство/Корпус на мира. Създател на една от най-успешните HR фирми в Югоизточна Европа - „Консултим“. Управител е на водещата регионална HR компания CТeam. Член на УС на БАУХ, партньор в „Евъргрийн Талънтс 55+“, bachkam.bg и Bulgaria Wants You; ментор в Teenovator. Има магистърска степен по маркетинг от ЮЗУ – Благоевград.