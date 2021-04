Мобилните оператори се конкурират с безлимитни планове

И А1 стартира Unlimited услуга с неограничени данни, разговори, SMS и MMS

Източник: Shutterstock

След като през февруари Vivacom стартира мобилни планове с неограничен достъп до интернет, днес и А1 започна предлагането на абонаментна услуга с безлимитни минути и мегабайти на максималната скорост и безплатни SMS и MMS в България и ЕС. Цената на услугата с двугодишен абонамент до края на април е 34,99 лв. на месец, като при плащане на сметка онлайн, тя може да бъде намалена с още 2 лева.



Освен неограничените разговори и данни на максималната скорост, Unlimited включва 200 международни минути към ЕС и пълен набор от дигитални услуги, като Xplore TV GO, A1 Wallet, HBO GO и др.



При Vivacom планаовете Unlimited 50 и Unlimited 150 предлагат максимална скорост съответно до 50 Mbps и до 150 Mbps, като включват неограничени национални минути за разговори, SMS и MMS. За роуминг в ЕС включеният в Unlimited 50 включения мобилен трафик е 11 200 MB, a за Unlimited 150 лимитът е 13 800 MB. Месечната такса на Unlimited 50 е 34,99 лв., а на Unlimited 150 - 43,99 лв.



Тарифите предлагат и редица безплатни услуги - като музикалната платформа за поточна музика TIDAL и 128 GB облачно пространство от pCloud, както и дигиталния портфейл Pay by VIVACOM. Освен това пи плащане на сметката онлайн през платформата My VIVACOM абонатът спестява по 1 лв. от всяка месечна такса за мобилна услуга.

