Контейнеровозът Ever Given е върнат към плаваемост

Все още не е ясно кога Суецкият канал ще отвори за трафик

Източник: John Scott-Railton

Контейнеровозът Ever Given, който заседна в плитчините на Суецкия канал и впоследствие спря трафика през транспортния коридор, е освободен. До успеха се стига след изхвърлянето на хиляди кубични метри пясък и възползване от силния пролетен прилив, по време на снощното пълнолуние. При евентуален провал, президентът на Египет бе наредил успоредно да се работи и по сценарий за разтоварване на кораба, за което също нямаше готово оборудване и би отнело седмици.



Блокадата на канала носеше по 400 млн. долара загуби на час (9.6 млрд.в денонощие) под формата на недоставни природни ресурси и стоки. Евентуално проточване на блокадата пък вещаеше инфлация, заради увеличените търговски разходи, ако трафикът се пренасочи към заобикаляне на Африка покрай Нос Добра надежда, което би забавило доставките с около седмица, от момента, в който се премине към пренасочването. Заради връщането на кораба към състояние на плаваемост, петролът вече поскъпна с 1.5 долара до нива около 61 долара за барел.



Все още обаче не е ясно, кога Ever Given ще бъде в състоние да продължи попътя си, или ще бъде изтеглен от Суецкия канал, за да освободи пространство за други кораби да преминат. Не е ясно също и дали каналът е годен за експлоатация след изкопните работи, които доведоха до преместването на хиляди кубични метри пясък.

