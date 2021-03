Заседналият Ever Given задържа стоки за $9,6 млрд. дневно

Кризата в Суецкия канал може да нанесе вреди на глобалната верига на доставки

Източник: Airbus Space

Заседналият в Суецкия канал мегаконтейнеровоз Ever Given задържа стоки на стойност $9,6 млрд. дневно, съобщи Би Би Си. На час "загубата" заради невъзможността за използване на важния търговски път е около $400 млн. Данните на спедиторската компания Lloyd's показват, че стойността на трафика в западна посока е около $5,1 млрд. дневно, а в източна - около $4,5 млрд.



Въпреки усилията да се освободи кораба, операцията може да отнеме седмици, смятат експерти. Ever Given, менажиран от тайванската компан Evergreen Marine, е с дължина от 4 футболни игрища и е сред най-големите контейнеровози в света. Корабът с водоизместимост от 200 000 т може да пренася 20 000 контейнери. Блокирането на канала от него води до натрупването на опашка от други кораби, чакащи да преминат през Суецкия канал.



Каналът, който разделя Африка от Близкия Изток и Азия, е един от най-натоварените търговски пътища в света, като през него минават около 12% от глобалния търговски трафик. Според Lloyd's в момента има над 160 плавателни съда, които чакат на двата му края. Сред тях са 41 контейнеровози и 24 петролни танкера. Наред със суровините, морският трафик е зает с потребителски продукти като облекло, обзавеждане, автомобилни части и други продукти.



Чуваме, че спедиторите започват да отклоняват своите кораби през южния край на Африка, нос Добра надежда, което добавя около 3500 мили към маршрута и до 12 дни повече, казва Гай Платън, генерален секретар на Международната спедиторска камара. Платън добавя, че заседналият кораб ще окаже сериозен ефект върху глобалната верига на доставка, което накрая ще бъде платено от потребителите.



Заради ръста на глобалната търговия през последното десетилетие размерът на контейнеровозите се увеличи почти двойно, което затруднява рулирането им в тесни пространства.



Освен забавянето на доставката на суровини и потребителски стоки заседналият кораб също така задържа и хиляди празни контейнери, които са необходими на износителите в Европа.



Египетските власти се опитват да освободят Ever Given с помощта на кораби влекачи, драги и багери.

