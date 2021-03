Биткойнът почти достигна $60 000

За последните 12 месеца криптовалутата е поскъпнала с около 600%

Източник: Shutterstock

Цената на биткойна достигна рекордните $59 755 в събота, съобщи Ройтерс. Това е с 2% повече от досегашния връх от $58 354,14, регистриран на 21 февруари.



Най-голямата по капитализация криптовалута се радва на все по-голямо търсене, след като големи компании като BNY Mellon, мениджърът на активи BlackRock Inc и гигантът Mastercard Inc, се насочиха към опеации с криптоактиви, а компании като Tesla Inc, Square Inc и MicroStrategy Inc започнаха да инвестират в биткойн.



От началото на годината биткойнът е поскъпнал с повече от 80%, като за последните 12 месеца увеличението на цената му е с почти 600%. Пазарната капитализация на криптовалутата надвишава $1 трилион.





