Кризата принуди компаниите да станат по-ефективни

Технологиите не заместват нуждата от хора, а създават нови роли за тях в бизнеса с използването на данни, смята Румяна Тренчева, старши вицепрезидент „Глобална партньорска мрежа и Общ бизнес“ на SAP в Централна и Източна Европа

Какво е това, което прави SAP единственият технологичен гигант в Европа?



Причините за това са били различни в различните етапи от 48-годишната история на компанията, но основната е, че тя винаги е успявала да усеща пулса на развитието на технологиите и да го интегрира в продуктите си. SAP винаги е имала ясно дефиниран профил на софтуерна компания, която е насочена към управлението на ресурсите на бизнеса и по този начин се е развивала с много ясен фокус да доставя добавена стойност в управление на информацията и ресурсите по всяко време и навсякъде. Така че ключът е постоянният стремеж да дадем колкото се може по-голяма стойност на отделния клиент.

Румяна Тренчева е завършила Американския университет в България и притежава професионални управленски квалификации от Duke University и International Institute for Management Development (IMD). Заемала е различни управленски позиции в големи мултинационални компании в сферата на информационните и комуникационните технологии: в Hewlett-Packard като акаунт генерален мениджър за публичния сектор, в Alcatel-Lucent като директор за стратегическите индустрии, в Ericsson като директор за корпоративните и правителствените ключови клиенти и като директор „Маркетинг и стратегия“, в Orbitel като международен мениджър за продажби на едро и в ARC Fund като проектен мениджър. От 2012 г. започва работа в SAP като изпълнителен директор на представителството у нас. През 2015 г. е назначена и за регионален изпълнителен директор на SAP за Югоизточна Европа. От 2018 г. е вицепрезидент за управлението на общия бизнес и партньорската екосистема на SAP за Централна и Източна Европа (16 страни). От началото на 2019 е старши вицепрезидент за управлението на общия бизнес и партньорската екосистема на SAP за Средна, Централна и Източна Европа (Германия, Швейцария, Русия и Централна и Източна Европа).

С какво е уникална екосистемата на SAP и защо партньорската мрежа е толкова важна за успеха на компанията?



Човек разбира колко уникална е тази екосистема, като се запознае с нея на мястото, където е възникнала (работната позиция на Тренчева е базирана във Франкфурт, бел. ред). Виждаш партньорски фирми в Германия, които са стартирали в последните десетилетия и които в определен момент са станали милиардни компании благодарение на това да продават, консултират, поддържат, интегрират и развиват софтуера на SAP. Нашият фокус е върху иновацията, но технологията сама по себе си е нищо, ако го няма партньора, който да я достави и даде на крайния клиент нужното изживяване.



Много компании промениха моделите си на работа по време на пандемията било заради прекъснати вериги на доставка или пък заради възможности в нови ниши. Гъвкави ли сте в отношенията си с клиентите в такива случаи?



Това, което ни направи впечатление, е, че по-малките компании вземат най-бързи и правилни решения в тези трудни времена, защото те не могат да си позволят да изчакат да мине кризата. Решенията са в две насоки – едната е ефективност, непосредствено оцеляване, а другата е предефиниране на бизнеса в посока дигитализация и създаване на нови пазарни ниши.



Но по-интересното е в контекста на облачните услуги, където се образува изцяло нов модел, при който клиентите налагат нов вид потребление, а оттам и ние сме длъжни да задоволим технологичните нужди на съответния бизнес с нов клиентски подход. Това е т.нар. бизнес модел LACE (Land, Adopt, Consume, Expand), който е водещ за SAP. Накратко това е възможността клиентът да има достъп до технология, да може по най-бързия начин да я адаптира и да работи с нея. Сега клиентите имат очакванията да получат този достъп за дни и седмици, а не за месеци. Нашето умение да доставяме по-бързо тези решения е от изключителна важност. Когато клиентът вече има достъп до софтуера, който е напаснат към неговите бизнес процеси, е изключително важно и постоянното осигуряване на най-новите обогатени технологични функционалности, които са налични на всеки 3 – 4 месеца в облака с всеки нов ъпдейт. И не на последно място, е задължението на нашите партньори не само да дадат тази скорост на крайните клиенти, а да бъдат и част от процеса на иновации на база на нашите продукти и да подпомагат консумацията на иновации с всеки нов технологичен ъпдейт. Защото SAP предлага платформа, в която има възможност за страшно много иновации и от по-малките партньори, и от по-големите, за да могат да създават технологична добавена стойност за клиентите. Т. е. процесите, които се случват в момента, поставят клиента в една екосистема с производителя на софтуера и неговите партньори. Система, в която всеки може да иновира и в която всеки е толкова силен и бърз, колкото е силна и бърза тази кооперация.



Все повече говорим за облачни технологии, интернет на нещата, блокчейн. Възможно ли е в бъдеще софтуерът да замести фигурата на управителя в бизнеса?



До голяма степен тези процеси се наблюдават в някои компании, особено големите, в които дигитализацията е започнала много отдавна. А вече има и малки фирми, базирани на много ясна технологична архитектура, при които много от управленските процеси отпадат, нуждата от хора в определени процеси изчезва. Смисълът на дигитализацията е по-висока ефективност, която се разбира като нужда от по-малко хора и ресурси за извършване на една операция. Което може да бъде направено от софтуер.



Но всичко това не замества нуждата от хора, а предефинира нови роли за тях в бизнеса с използването на данни. В последните години стана много популярно да се използват не само данните от крайните устройства, но и тези, които са свързани с изживяването на потребителя и с изживяването на служителите вътре в компанията. Това е нов вид информация, която влияе на качеството на продуктите и дава възможност за създаване на нови бизнес модели. За мен натрупването на повече данни от всички бизнес процеси, в комбинация с оперативните данни, дава възможност за формулиране на нов бизнес, гарантиращ ново изживяване и за крайните клиенти, и за служителите на една компания.



Казват, че данните са новото злато, но и изкарват на преден план сигурността и надеждността на информацията. Това ли ще бъде най-голямото предизвикателство в бъдеще?



По отношение на надеждността тя стои в ДНК-то на SAP още от създаването ѝ. А сигурността ще става все по-важна в контекста на облачните решения, които ще са все повече. По-голямата надеждност и сигурност при съхранението и обработката на данните, които се увеличават скалируемо, е основен елемент на всяка облачна услуга. За целта технологичните компании трябва да гарантират индустриални стандарти, да се придържат към регулаторните изисквания за всеки отделен пазар и същевременно да покриват международните изисквания за управления на корпоративния риск. Всички SAP продукти покриват ISO/BS стандартите и са одитирани ежегодно от сертифициращите органи. Но това не е достатъчно. SAP продължава да инвестира в създаването на продукти и услуги, подобряващи сигурността на данните. Това е постоянен технологичен процес, част от цялостното предоставяне на софтуера като услуга (SaaS).



Почти всяка значима компания в света ползва някакъв продукт на SAP, но това не може да се каже за по-малките фирми. На какво се дължи това?



Ситуацията е такава в развиващите се пазари, на които SAP е стъпила впоследствие. В портфолиото на компанията има продукти, насочени към по-малките фирми, като SAP Business One и SAP By Design, но те не са били налагани енергично досега. Но през следващите години решенията на SAP ще бъдат все повече за малкия и средния бизнес, защото това са пазарите на бъдещето. Бързоразвиващи се компании, чийто бизнес расте с бързи темпове. Тези „млади“ фирми имат друго отношение към технологиите и друго очакване към използването на иновациите, като цяло консумират много повече софтуер и инвестират много повече в него. Вече наблюдаваме това не само в Германия, но и в други страни в Европа. Много често такива клиенти са стартъпи, които бързо стават големи компании благодарение на технологиите.







