Руската ваксина срещу Covid-19 е с 91,6% ефективност

При хората над 60 години действието ѝ е по-силно

Източник: Gulliver photos/Getty images

Руската ваксина "Спутник V" е показала 91,6% ефективност в предотвратяване на заразяването на хора с Covid-19, според рецензирани резултати от последното клинично изпитване, публикувано във вторник в международното медицинско списание The Lancet, съобщи Ройтерс.



Резултатите, съпоставени от Института "Гамалея" в Москва, който разработи и тества ваксината, бяха в съответствие с данните за ефикасност, съобщени на по-ранните етапи от проучването, което се провежда в Москва от септември 2020 г. насам.



"Разработването на ваксината "Спутник V" беше критикувано за неприличната бързина и липсата на прозрачност“, заявиха професор Ян Джоунс от Университета в Рединг и професор Поли Рой от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина в коментар, споделен в известното медицинско издание.



"Но докладваният резултат е ясен и се демонстрира научният принцип на ваксинацията", казаха двамата учени, които не са взели участие в самото изследването. "Това означава, че още една ваксина вече може да се включи в борбата за намаляване на разпространението на Covid-19", заключват учените.



Резултатите от проучването се основават на данни от 19 866 доброволци, от които една четвърт са получили плацебо, казаха изследователите, водени от Денис Логунов от Института "Гамалея".



От началото на изследването в Москва има 16 регистрирани случая на симптоматичен Covid-19 сред хората, получили ваксината, и при 62-ма сред групата на плацебо, казаха учените.



Това показа, че двудозовият режим на ваксината - две дози на поставяне, базирани на два различни аденовирусни вектора, прилагани с интервал от 21 дни - е 91,6% ефективен срещу симптоматичен Covid-19.



В проучването е имало и 2144 доброволци над 60 години и е показало, че ваксината е била ефективна на 91,8% при тестването върху тази по-възрастна група, без да се съобщава за сериозни странични ефекти, които биха могли да бъдат свързани със "Спутник V", се казва още в резюмето на The Lancet.



Установено е също така, че ваксината е 100% ефективна срещу умерен или тежък случай на Covid-19, тъй като не са регистрирани такива случаи сред групата от 78 участници, които са били заразени и са били симптоматични за коронавирус на 21-вия ден след прилагането на първата доза от ваксината.



Настъпили са четири смъртни случая сред участници в проучването, но никой от тях не се счита за свързан с ваксинация, каза още медицинското издание The Lancet.



Публикуваните днес данни идва в момент, когато ЕС се мъчи да осигури достатъчно дози от Covid ваксините за своите 450 милиона граждани поради съкращения на производството на AstraZeneca и Pfizer, докато имунизационният процес в САЩ е затруднен от необходимостта ваксините да се съхраняват в свръхстудени фризери и от неравномерно планиране на разпространението на ваксините в отделните американски щати. Съхранението на руската ваксина е между 2 и 8 градуса, което става и в обикновен хладилник.



Русия вече е споделила данни от изпитването си във "Фаза 3" с регулаторни органи в няколко държави и е започнала процеса на представянето на тези данни пред Европейската агенция по лекарствата (EMA) за одобрение в Европейския съюз, посочи Кирил Дмитриев - шеф на Руския държавен инвестиционен фонд (RDIF), който отговаря за представянето на руската ваксина зад граница.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...