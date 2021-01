Изкуството на лъжата? Колкото по-голяма, толкова по-добре

За привържениците на президента Тръмп, които се събраха пред Капитолия, е достатъчно, че той казва, че е спечелил.

Андрю Хигинс, The New York Times В съобщение до Вашингтон през 1944 г. Джордж Кенан, съветник в посолството на Съединените щати в Москва по времето на Сталин, предупреждава за окултната сила на лъжите, отбелязвайки, че съветският режим е „доказал някои странни и обезпокоителни модели на човешката природа“. Най-важният от тях, пише той, е, че много хора „могат да бъдат накарани да чувстват и вярват в почти всичко.“ Колкото и ненадеждно да е нещо, продължава той, за хората, които вярват в него, то става истина. И придобива цялата тежест и сила на истина".Прозрението на Кенан, породено от опита му в Съветския съюз, сега има забележителен резонанс в Америка, където десетки милиони вярват в „истината“, измислена от президента Тръмп: че Джоузеф Р. Байдън-младши е загубил изборите през ноември и е бил избран за президент само с помощта на измама.Лъжата съвсем не е нов политически инструмент. Николо Макиавели, пишейки през 16-ти век, препоръчва един лидер да се опита да бъде честен, но да лъже, когато казва истината, „ще го постави в неравностойно положение“. Хората не обичат да бъдат лъгани, отбелязва Макиавели, но „онзи, който заблуждава, винаги ще намери онези, които позволяват да бъдат измамени“.Готовността, дори ентусиазмът да бъдеш измамен през последните години се превърна в движеща сила в политиката по целия свят, особено в страни като Унгария, Полша, Турция и Филипините, всички управлявани от популистки лидери, способни да разкрасяват истината или направо да си я измислят.Янез Янша десния популист, който през март стана министър-председател на Словения - родната страна на Мелания Тръмп - бързо прие лъжата на Тръмп, че е спечелил. Янша го поздрави след вота, като каза, че „доста ясно американският народ е избрал“ Тръмп и се оплака от „отричащите фактите“ традиционни медии.Дори Великобритания, която смята себе си за бастион на демокрацията, стана жертва на прозрачни, но широко разпространени лъжи, гласувайки през 2016 г. за напускане на Европейския съюз след твърденията на лагера за Брекзит, че излизането от блока би означавало допълнителни 350 милиона лири седмично за държавната здравна служба в страната.Тези, които изтъкваха тази лъжа, включително политикът от Консервативната партия, който сега премиер на Великобритания, Борис Джонсън, по-късно признаха, че това е „грешка“ - макар и едва след като спечелиха гласуването.По-големите и по-разяждащи лъжи, които не само манипулират числа, но преоформят реалността, набраха необикновена сила в Унгария. Там популисткият лидер Виктор Орбан посочи финансиста и филантроп Джордж Сорос, роден в Унгария евреин, за сенчестия ръководител на зловещ заговор за подкопаване на суверенитета на страната, замяна на местните унгарци с имигранти и унищожаване на традиционните ценности.Силата на тази теория на конспирацията, понякога оцветена в антисемитизъм, каза Петър Креко, изпълнителен директор на Политически капитал, изследователска група в Будапеща, дълго критикуваща Орбан, се крие в апела към „племенна нагласа“, която вижда всички въпроси като борба между „доброто и злото, черно и бяло“, вкоренени в интересите на определено племе.„Изкуството на племенната политика е да формира реалността“, казва Креко. „Лъжите стават истина и обясняват всичко с прости думи.“ А политическите борби, добавя той, „се превръщат във война между доброто и злото, която изисква безусловна подкрепа за лидера на племето. Ако говорите срещу собствения си лагер, вие го предавате и бивате изгонени от племето. ”Това, което прави този подход толкова опасен, казва Креко, е не само, че „трибализмът е несъвместим с плурализма и демократичната политика“, но и че „трибализмът става естествена форма на политика: Демокрацията е отклонение“.В Полша дълбоко консервативната Партия на правото и справедливостта (ПиС) на Ярослав Качински, която е на власт от 2015 г., популяризира собствената си многофункционална, променяща действителността теория на конспирацията. Тя се върти около многократно развенчаваното твърдение на партията, че смъртта през 2010 г. на десетки висши полски лидери, включително брата на Качински - президент на Полша по това време - в самолетна катастрофа в Западна Русия е резултат от заговор, организиран от Москва и подпомогнат, или поне прикрит от съперниците на партията във Варшава.Докато полските, руските и независимите експерти обвиняват лошото време и грешката на пилота за катастрофата, убеждението, че това е заблуда, резонира сред верните привърженици на ПиС. То едновременно подхранва и затвърждава мнението им, че лидерите на предишното центристко правителство са не просто политически конкуренти, а предатели в сговор с вековния враг на Полша, Русия и бившия комунистически елит на Полша.Полезността на лъжата в голям мащаб е демонстрирана за пръв път преди близо век от лидери като Сталин и Хитлер, които въвеждат термина „голяма лъжа“ през 1925 г. и се издигат на власт с лъжата, че евреите са отговорни за поражението на Германия в Първата световна война. За германските и съветските диктатори лъжата е била не просто навик или удобен начин за оправяне на нежелани факти, а основен инструмент на управлението.Тя тества и засилва лоялността, като принуждава подчинените да приветстват твърдения, за които знаят, че са фалшиви, и събира подкрепата на обикновените хора, които, както осъзна Хитлер, „по-лесно стават жертви на голямата лъжа, отколкото на малката лъжа“, защото, макар че те биха могли да послъгват в ежедневието за дребни неща, „никога не би им дошло в ума да изфабрикуват колосални неистини.“Пропагандирайки колосална собствена неистина - че е спечелил „свещена победа на изборите“ - и придържайки се към нея въпреки десетки съдебни решения, установяващи друго, Тръмп възмущава политическите си опоненти и оставя дори някои от дългогодишните си привърженици да клатят глави.Приемайки тази голяма лъжа обаче, президентът е поел по пътя, който често работи - поне в страни без стабилни независими правни системи, новинарски медии, и други механизми за проверка на реалността.След 20 години на власт в Русия, президентът Владимир Путин, например, показа, че Кенан е бил прав, пишейки от руската столица през 1944 г.: „Тук хората определят какво е вярно и какво не. ”Много от лъжите на Путин са сравнително малки, като твърдението, че журналистите, разкрили ролята на руската служба за сигурност при отравянето на лидера на опозицията Алексей Навални, са работили за ЦРУ. Други не са, като настояването му през 2014 г., че руските войници не са играли никаква роля при завземането на Крим или в боевете в Източна Украйна. (По-късно той призна, че „разбира се“ те са участвали в превземането на Крим.)Но има разлики между руския лидер и победения американски, казва Нина Хрушчова, професор и експерт по съветска и други форми на пропаганда в New School в Ню Йорк. „Лъжите на Путин не са като на Тръмп: Те са тактически и опортюнистични“, казва тя. „Те не се опитват да предефинират цялата вселена. Той продължава да съществува в реалния свят. ”Въпреки откритото му възхищение към руския президент и системата, която той ръководи, тя казва, че Тръмп, настоявайки, че той е спечелил през ноември, не толкова имитира Путин, колкото заема повече от епохата на Сталин, който след проектиран катастрофален глад, който уби милиони в началото на 30-те години, заяви, че „животът е станал по-добър, другари, животът е станал по-щастлив“.„Това е голямата лъжа“, каза Хрушчова. „Тя обхваща всичко и предефинира реалността. В нея няма дупки. Така че или приемате цялото нещо, или всичко рухва. И това се случи със СССР. Срути се. "Дали вселената на Тръмп ще се срине сега, след като някои съюзници го напуснаха и Twitter отне най-мощния му инструмент за излъчване на лъжи, е открит въпрос. Дори след обсадата на Капитолия от про-Тръмп бунтовници, над 100 членове на Конгреса гласуваха против резултата от изборите. Много милиони все още му вярват и тяхната вяра е подсилена от балони в социалните медии, които често са херметично затворени, като пропагандата от съветската епоха.„Неограниченият контрол над умовете на хората“, пише Кенан, зависи „не само от способността да ги нахраните със собствената си пропаганда, но и да се уверите, че никой друг не ги храни с неговата“.В Русия, Унгария и Турция осъзнаването, че на „другия колега“ не трябва да се позволява да предлага конкурентна версия на реалността, доведе до постоянно притискане на вестниците, телевизионните станции и други, които не са в крак с официалната линия.Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган затвори над 100 медии и чрез тормоз от страна на данъчни и други държавни агенции принуди водещите вестници и телевизионни канали да прехвърлят собствеността на лоялни на правителството.Този атака започна през 2008 г. с твърдения на Ердоган и неговите съюзници, че са открили разгърната тайна рупа заговорници и подривни органи, включващи висши военни офицери, писатели, професори, редактори и много други.„Групата е изцяло изфабрикувана, пълна измислица“, казва Сонер Кагаптай, директор на турската изследователска програма във Вашингтонския институт за политика в Близкия изток и автор на книгата „Новият султан: Ердоган и кризата на съвременна Турция“.Тази голяма лъжа, изградена около няколко парченца факти, убеди не само благочестивите мюсюлмани, враждебно настроени към светския елит на страната, но и либералите, много от които тогава възприеха военните като най-голямата заплаха за демокрацията. Изпитанията се проточиха години наред, преди Ердоган да признае, че делото срещу предполагаемата подземна група е бутафорно.Много преди Тръмп, казва Кагаптай, турският лидер, който управлява от 2003 г., "видя силата на нативистката и популистката политика", с фалшиви корени и "издигна на видно място идеята за дълбоката държава, за да оправдае репресиите срещу неговите политически опоненти “.Изкачването на Тръмп също спомогна за овластяването на братовчеда на голямата лъжа - бум на дезинформация в социалните медии и крайнодясна фикция на теорията на конспирацията.Той е въплътен най-вече от глобалната експанзия на Qanon, някога неясно крайбрежно явление, което твърди, че светът се управлява от клика от мощни либерални политици, които са садистични педофили. Тръмп не отрича последователите на Qanon , много от които участваха в хаоса на Капитолия миналата сряда. През август той ги похвали като хора, които „обичат страната ни“.До известна степен всяко ново поколение е шокирано да научи, че лидерите лъжат и че хората им вярват. „Лъженето никога не е била по-широко разпространено отколкото днес. Или по-безсрамно, систематично и постоянно “, пише роденият в Русия френски философ Александър Койре в своя трактат от 1943 г.„ Размисли върху лъжата “.Най-огорчен обаче, Койре е от факта, че лъжите дори не трябва да бъдат правдоподобни, за да работят. „Напротив - пише той, - колкото по-груба, толкова по-голяма, колкото по-сурова е лъжата, толкова по-лесно се вярва и следва.“