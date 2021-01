Правителството е харчило като за лека криза

Точно 10 години след първата криза, с която първото правителство на ГЕРБ трябваше да се справя, премиерът Бойко Борисов и икономическият му екип показват, че никакви уроци не са били научени. Също, като при преодоляването на последствията от световната финансова криза, ГЕРБ са поставили на първо място формалното приключване на бюджета, вместо да реализират реални антикризисни мерки. Така за цялата минала година бюджетният дефицит се оценява на 3.5 млрд. лв. което е 3% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, сочат данни на Министерство на финансите.



Тази стойност е същата като заложената при пролетната актуализация на бюджета. Условие за нейния успех беше през есента да няма втора вълна на коронакризата и второ затваряне на икономиката. Те обаче са факт, а от края на ноември търговски обекти, заведения, фитнес и други бизнеси не функционират.



Общите разходи на държавата, включително и вноската за бюджета на Европейския съюз са в размер на 47.8 млрд. лв., което е само с един милиард повече от планираното в края на 2019г. и отново съвпада напълно с пролетната актуализация. Основно допълнителните плащания са съсредоточени към мерки от рода 60:40 и доплащания към пенсии и детски.



Това, което липсва осем месеца след възникване на кризата, е подкрепа за бизнеса да обслужва фиксираните си разходи, в условия на спаднали или напълно липсващи обороти. За подобни мерки се заговори едва в последния месец, но икономическото министерство така и не ги стартира до края на миналата година.



Допълнителен ресурс за подпомагане на бизнеса и безработните, правителството опита да канализира през Фонда на фондовете и през Българска банка за развитие, чийто капитал беше увеличен със 700 млн. лв. Отчет каква част от предоставения ресурс е стигнала до бизнеса, както и какъв е макроикономическият ефект от тези мерки, липсва.

„B ĸpaя нa гoдинaтa вмecтo c 5.2 млpд. лв. дeфицит зaвъpшвaмe c 3.6 млpд. лв., ĸoeтo e 3% oт БBΠ. Днec, aĸo ниe нямaxмe пaндeмия, щяxмe дa зaвъpшим c нyлeв дeфицит. Имaмe и пpeизпълнeниe нa дaнъчнитe пpиxoди“, докладва финансовият министър Кирил Ананиев на премиера при посещение в Петрич в чера.

Интересно е да се има предвид, че когато ГЕРБ взеха властта през лятото на 2009 година, в условията на утихваща криза, безработицата бе едва 6%. За последвалите три и половина години от първиа си мандат, с подобно прилагане на концепцията за фискална дисциплина, ГЕРБ удвоиха безработицата до 13% през 2013 г.