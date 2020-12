Време за Fika

Особености на шведския модел на бизнес – една българска журналистка разказва нещата отвътре

Текстът е публикуван в бр. 3 на сп. Business Global



Ана Клисарска



Точно когато седнах да пиша този текст, компютърът ми изпиука и в пощата ми пристигна нов имейл от HR-отдела. Приканваше всеки, който изпитва нужда, да си насрочи онлайн консултация с психотерапевт.



2020-а се оказа доста непредвидима година – ковид, карантина, спрени пътувания, блокирани градове и държави, работа от вкъщи, дистанционно училище – несигурността се настани трайно в живота ни. На една от последните ни глобални срещи някой от компанията се оплака, че изпитва силен дискомфорт от изолацията – вече шести месец работел само от вкъщи. Десетина дни по-късно фирмата осигури дистанционна помощ чрез партньорство с квалифицирани терапевти. Консултациите са анонимни и платени от Storytel (шведска компания за производство и стрийминг разпространение на аудио- и електронни книги, бел.ред.).



На 44 години



за първи пъти в живота си започнах работа в различна от досегашната ми професионална сфера, при това – в шведска фирма с глобално присъствие.



Като журналист бях сменила няколко редакции, но и в най-голямата не работеха повече от 50 човека, заедно с администрацията. Общо взето всички се синхронизираха в крачка, на среща в коридора.



А на новото ми поприще ставаше дума за компания, която разработва 20 пазара и има 500 служители по цял свят, от Корея и Сингапур през Европа, чак до Мексико и Бразилия. Изглежда наистина трудно да амбицираш толкова много и различни хора да мислят и действат в една посока.



Първият ми импулс беше, че такава разнородна и голяма група хора може да бъде стройна организация само при наличието на военна дисциплина и йерархия. Знаех, че в такива компании често началници дебнат отвсякъде. Оказа се, че това няма нищо общо с шведския модел. Тук



йерархията е

отживелица



и никой не гледа с добро око на микроменажирането. Счита се, че щом някой е нает да работи в компанията, има достатъчно способности да управлява деня и задачите си. Руснакът Павел например работи някъде от южните морета. Той се занимава с online marketing и може да го прави от всяка точка на света. Напълно разбирам защо е избрал тази точка да е топла.



Легенди се носят за хората начело на подобни големи компании. Някои правят годишни обръщения към личния състав, подобни на американски президент, други организират периодични работни закуски с по десетима избраници, които предварително кандидатстват за това. Нрави всякакви.



Йонас Телендър – CEO и един от „отците-основатели“ на Storytel – има друг маниер. Всеки месец на виртуални срещи на екипа той разказва най-пресните новини, представя новите колеги, препоръчва книги, но



най-„вкусната“ част



е накрая. Тогава всеки служител на компанията може да зададе какъвто иска въпрос, и задължително ще получи отговор. Това се случва през специална външна платформа, която пази строго анонимността на питащия, съответно – няма неудобни въпроси.



Започнах работа като издател на оригинално съдържание, а то идва в Storytel под формата на аудиосериали. Тъй като нямах опит нито в аудиото, нито в сериалите, бях сигурна, че някъде ще сбъркам. „Няма страшно, каза ми Суромита от Индия, колкото и да се стараеш, първите ти работи ще са огромен провал и така и трябва!“ Значи



не е срамно да сгрешиш



Това беше сравнително нова концепция за мен. Един чудесен млад холандец на име Робърт стана най-близкият ми съветник за всичките ми хрумки като редактор. Надълго и нашироко ми обясняваше що е подкаст и заедно разсъждавахме може ли той да има почва в България. До ден днешен се случва да спорим къде е границата между журналистиката и съдържанието за забавление. Ветеранът Сьорен от Дания пък – само здраве и хубавини да го спохождат – направи пълен наръчник за такива начинаещи в аудиокнигите, но въодушевени редактори като мен.



Сега със смях си спомням за гафовете и доста глупави въпроси в първите ми дни в Storytel. Все пак никога дотогава не бях работила в толкова дигитализирана среда и някои от инструментите, които колегите използваха, ми звучаха като китайска кръстословица за напреднали. Честна дума, аз бях единствената, която се подигравах на самата себе си. На никого другиго не му хрумна да го направи.



Всяка година в началото на септември Storytel събира всичките си служители на конференция – обикновено в Стокхолм, но тази година, по обясними причини – в Zoom. Един следобед от тридневната конференция задължително е отделен за



новите идеи



Абсолютно всеки от колегите може да представи от кухнята си пред останалите стотици сторителъри своята идея за развитие на бизнеса, независимо колко шантава и нетрадиционна е тя, ако успее да вмести презентацията в 10 минути. Идеите варират от брандиране на балони до сложни технически нововъведения. Най-интересните скоро стават част от работата. Нищо чудно – в сърцето на Storytel са точно добрите истории и възможността те да направят света по-приятно място.



Периодично всички служители попълват анкети (вероятно е излишно, но пак ще кажа – анонимни) за това как се чувстват в офиса, как оценяват мениджъра си, какво може да им помогне да работят по-ефективно. Последната анкета настояваше да знае дали успявам да отделя достатъчно време за семейството ми, спорт и хобита.



Научих се да отделям време. Като не броим този текст, който пиша в 10 вечерта, съм си забранила да работя вечер или през уикенда. Шведите са го измислили и коя съм аз да им противореча. Те смятат, че не съществува проблем, който не може да се разреши с разговор, подкрепа и солидарност. А най-доброто място, за да се изразят те, е



т.нар. fika



Буквално преведено, това е почивка за пиене на кафе с нещо за похапване. На практика fika е много повече – ритуал за приобщаване и разтуха, начин да се разчупи рутината. Това не е просто пауза в работния ден, а времето и мястото да общуваш неформално, да опознаеш другите и да се посмееш. Fika е до такава степен част от живота в компанията, че е записана дори във фирмения Етичен кодекс.



Като българка, при това журналистка, винаги съм била подозрителна към гръмко заявяваните фирмени политики срещу дискриминацията, за устойчиво развитие или за борба с корупцията. Хайде, холан, мислех си аз – това е просто задължителната гарнитура към имиджа на всяка просперираща компания. Практичният скептицизъм ми нашепваше, че единствената важна политика е тази на солидната печалба.



Но съдбата е иронична особа – оказах се част от фирма, която предлага ремонтни услуги на велосипеди за своите служители, за да ги насърчи да живеят и пътуват „зелено“. За да пазят себе си и въздуха. Скепсисът ми е безмълвен. Обмислям да си направя тениска с надпис: Keep calm and have a fika.





Ана Клисарска е мениджър „Издателска дейност“ в Storytel България. Журналист по образование, тя е работила като репортер и редактор в „Стандарт“ и сп. „Сега“. Завеждала е отдел „Вътрешна информация“ на в. „Сега“, била е главен редактор на сп. „Жената днес“. Нейни текстове има в многобройни български издания и сайтове. От 2018 г. работи в Storytel – издател и платформа за аудио- и електронни книги. Първоначално се занимава с оригиналното съдържание на Storytel, а от година – с цялостната издателска политика на българския офис.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...