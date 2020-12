Програмата Dare to Scale е отличена на наградите CESA

Сheckout X, Trastena wines и Develiot получиха най-високи оценки във второто издание на акселераторската програма

За втора поредна година Dare to Scale беше отличена в категорията „Най-добра акселераторска програма“ на Централноевропейските стартъп награди CESA за България, съобщиха организаторите ѝ. Програмата за растеж на "Ендевър", реализирана с подкрепата на Пощенска банка, "Софтуер Груп" и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, е насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си.



В тазгодишното издание на Dare to Scale участваха основателите на 12 компании от различни индустрии и региони, срад които и една от Скопие, Република Северна Македония. В продължение на 4 месеца, между септември и декември, участниците в програмата преминаха през специализирани обучения и индивидуални менторски сесии, водени от мениджъри и предприемачи от мрежата на "Ендевър", сред които Любомир Минчев (основател на "Телелинк"), Петър Иванов (изпълнителен директор на Американската търговска камара) и Александър Попов (сайт мениджър на Uber).



Заключителният Demo Day, организиран с медийното партньорство на Bloomberg TV, беше кулминацията от програмата Dare to Scale 2020. Събитието се проведе изцяло онлайн на 15 декември 2020 г., като участниците получиха възможността да представят своите бизнеси в рамките на 4 минути пред 5-членно жури, съставено от утвърдени имена, сред които Петя Димитрова, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка, Калин Радев, основател и изпълнителен директор на "Софтуер Груп", Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, Зорница Чугреева, съосновател на BGmenu (придобита от Takeway.com), Деян Витанов, сериен предприемач и съосновател на Chobolabs.

