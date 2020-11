Crew Dragon се скачи с Международната космическа станция

Това е първият пилотиран полет с американски космически кораб от 9 години насам

Източник: Gulliver photos/Getty images

Американският пилотиран космически кораб Crew Dragon на компанията SpaceX се скачи с Международната космическа станция (МКС), съобщи ТАСС.



“Мекото улавяне беше успешно. „Crew Dragon“ се скачи със станцията. Това се случи в 23:01 часа по източното крайбрежие “, информират представителите на американския космически отдел. Екипажът на кораба в своя Туитър потвърди успешното приключване на операцията. В момента се проверява херметичността на докинг станцията за възможни течове.



Екипажът на мисията Crew-1 включва астронавтите на НАСА Майкъл Хопкинс, Виктор Глоувър, Шанън Уокър и представителя на Японската аерокосмическа агенция Соичи Ногучи. От тях трима имат опит в космически полети: Ногучи е летял в космоса два пъти, американците Хопкинс и Уокър – по веднъж. За астронавта Глоувър това е първият му орбитален полет.



Екипът ще се присъедини към руснаците Сергей Рижиков (командир на МКС-64), Сергей Куд-Сверчков и американката Катлийн Рубинс, които са на станцията от 14 октомври 2020 г. като част от 64-ата основна експедиция. Хопкинс, Глоувър, Уокър и Ногучи ще останат на МКС шест месеца. Те ще се върнат на Земята на борда на Crew Dragon, който е предвиден да се приземи край бреговете на Флорида.



Корабът, наречен Resilience, беше изстрелян от ракетата Falcon 9 в понеделник от космодрума при нос Канаверал, Флорида. SpaceX приземи използвания първи етап на ракетата-носител на плаващата платформа Of Course I Still Love You в Атлантическия океан. Компанията подобрява технологията си за връщане на етапа, за да намали разходите за изстрелване на ракети.



Първият пилотиран полет на Crew Dragon е направен тази година от астронавтите Дъглас Хърли и Робърт Бенкен. Космическият кораб, изведен в орбита на 30 май, акостира в автоматичен режим към МКС на 31 май. Хърли и Бенкен го кръстиха „Endeavour“, след космическата совалка, на която и двамата астронавти направиха първите си полети.



Изстрелването на Crew Dragon бележи първия пилотиран полет от девет години насам от САЩ с американски космически кораб. НАСА прекрати програмата си през 2011 г. и оттогава астронавтите са пристигали на МКС с руските „Союз“. (БГНЕС)

