The Experts и „Стамболийски“ са победители в „Национална финансиада“ 2020

В нов виртуален формат шест отбора спечелиха стипендии за образование от Банка ДСК

Източник: Банка ДСК

Победителите в "Национална финансиада" 2020

Отборите The Experts и “Стамболийски” са големите победители в „Национална финансиада“ 2020 – второто издание на инициативата за финансова грамотност на Банка ДСК, съобщи финансовата институция. Семействата на Кристиян и Ивайло Арбови (отбор The Experts), както и на Ива и Илиaна Стамболийски (отбор „Стамболийски“), се пребориха с конкуренцията в полуфиналите и финалите в своите възрастови групи (14-16 г. и 17-19 г.) и спечелиха стипендии за образование от Банка ДСК на стойност 3000 лв. за настоящата учебна година.



На второ място се класираха отборите „Девин“ от възрастова група 14-16 години и Scorpio от възрастова група 17-19 години. Те бяха също наградени със стипендии на стойност 1 500 лева. Третото място завоюваха отборите „Инфлация“ и „Мария & Огнян“, които получиха стипендии на стойност 750 лева.



Победителите в по-малката възрастова група (14 – 16 г.) – The Experts, в състав семейство Арбови, споделиха, че идеята за участие е дошла от бащата, но решението са взели заедно. Кристиян Арбов е на 14 години, ученик в 91 Немска езикова гимназия в София и споделя, че планира да спести спечелената сума за бъдещото си образование.



Ива Стамболийска от отбор „Стамболийски“, които завоюваха първото място в категория 17 – 19 г., е на 18 години от Благоевград. Тя разказва, че това, което я мотивира, е мисълта за бъдещето. Наградата смята да използва за образование и се е насочила към развитие в сферата на дизайна.



„Втората „Национална финансиада“ е вече зад гърба ни. За мен и за целия екип на Банка ДСК бе истинска радост да проследим големия интерес към инициативата. Тази година броят на отборите е още по-голям спрямо 2019 г., като регистрирахме за участие цели 992 отбора от цялата страна. Това показва, че темата за финансовата грамотност вълнува младите хора и стои на дневен ред в живота на все повече семейства. Поздравления за всички отбори, които демонстрираха екипна работа и знания по теми и въпроси от финансовата сфера. Пожелавам на децата много успехи в тяхното образование и да следват смело мечтите си, а на техните родители – да бъдат все така отговорни към своите деца и да ги насърчават в тяхното развитие“, коментира Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.



Тази година полуфиналите и финалите на „Национална финансиада“ 2020 се проведоха в нов дигитален формат, като за целта бяха използвани платформата за видео разговори Zoom и дигиталното решение за игри с образователно съдържание Kahoot. В тях се включиха общо 12 отбора от София, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Девин, Благоевград и Сандански – по 6 във всяка възрастова група, които се класираха от общо 992 записани отбора в първата фаза на състезанието. Тимовете трябваше да отговарят на въпроси от финансова и икономическа тематика, свързани със спестяване, личните финанси, източници на финансиране и управляването на семеен бюджет. Събитието се излъчи на живо във Facebook страницата на Банка ДСК.

