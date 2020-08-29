Жълт код за високи температури е обявен в 20 области

В Сандански - 37 градуса, в София -32

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 29 August 2020 09:37 >
Жълт код за високи температури е обявен в 20 области
Източник: Shutterstock
Жълт код за високи температури е обявен за днес в 20 области, като дневните температури там ще бъдат между 34 и 37 градуса, показват данните на Националния център по хидрология и метеорология, съобщи БНР.

Само в 8 области е обявен зелен код, но и там температурите ще бъдат високи - това са София област, София град, Перник, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Смолян. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в Източна България до умерен.

В София област, София град и Пернишка област няма опасност от толкова високи температури, там ще бъдат около 32 градуса, по Черноморието около 28 градуса.

В Сандански и Русе се очаква термометрите да достигнат 37 градуса. И в неделя ще бъде слънчево и горещо на повечето места. Тогава температурите ще бъдат от 32 до 36 градуса, само по Черноморието ще бъде по-хладно – около 28-29 градуса, за София в неделния ден термометрите ще показват отново около 32 градуса.
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